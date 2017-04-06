В рейсовом автобусе на востоке Москвы нашли обмотанную скотчем металлическую коробку, вызваны саперы

В четверг вечером в одном из автобусов маршрута N821 на востоке Москвы была обнаружена бесхозная металлическая коробка. По словам информированного источника "Интерфакса"
, в связи с обнаружением подозрительного предмета из салона были эвакуированы около 50 человек.
Собеседник агентства уточнил, что автобус был остановлен возле дома 17 по Лухмановской улице. Коробка, обмотанная скотчем, находится на заднем сиденье в пакете. В настоящий момент транспортное средство оцеплено сотрудниками правоохранительных органов, на место вызваны саперы.
За несколько минут до этого стало известно об эвакуации Казанского вокзала. "В здании Казанского вокзала, около кассы дальнего следования, обнаружен подозрительный предмет, проводится эвакуация", - рассказывал источник. Из здания были выведены более тысячи человек, ожидается прибытие кинологов.
Отметим, что параллельно в центре Москвы проходит акция, посвященная памяти погибших в теракте в петербургском метро. По оценке столичного главка МВД, в митинге на Манежной площади принимают участие более 50 тысяч человек. Мероприятие началось с минуты молчания в память о погибших при взрыве 3 апреля. Собравшиеся возлагают лампады и цветы к стеле города-героя Ленинграда в Александровском саду.
Теракт в Северной столице произошел днем 3 апреля: взрыв прогремел в вагоне поезда на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь". В результате погибли 14 человек (включая смертника, уроженца Киргизии Акбаржона Джалилова), более 50 получили ранения.