В рейсовом автобусе на востоке Москвы нашли обмотанную скотчем металлическую коробку, вызваны саперы

5 апреля 2017 г. Огнетушитель на рельсах заблокировал движение поездов на Горьковском направлении МЖД

Два из трех путей на Горьковском направлении Московской железной дороги были закрыты из-за обнаружения постороннего предмета. Пассажиров высаживали, не доезжая до Курского вокзала. Проверили и сам вокзал.