]]>
]]>
NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
6
апреля
pda
Поиск
Архив

В рейсовом автобусе на востоке Москвы нашли обмотанную скотчем металлическую коробку, вызваны саперы
6 апреля 2017 г. | Время публикации 18:37
Рубрики: Происшествия  
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
Архив NEWSru.com
В четверг вечером в одном из автобусов маршрута N821 на востоке Москвы была обнаружена бесхозная металлическая коробка. По словам информированного источника "Интерфакса", в связи с обнаружением подозрительного предмета из салона были эвакуированы около 50 человек.

Собеседник агентства уточнил, что автобус был остановлен возле дома 17 по Лухмановской улице. Коробка, обмотанная скотчем, находится на заднем сиденье в пакете. В настоящий момент транспортное средство оцеплено сотрудниками правоохранительных органов, на место вызваны саперы.

За несколько минут до этого стало известно об эвакуации Казанского вокзала. "В здании Казанского вокзала, около кассы дальнего следования, обнаружен подозрительный предмет, проводится эвакуация", - рассказывал источник. Из здания были выведены более тысячи человек, ожидается прибытие кинологов.

Отметим, что параллельно в центре Москвы проходит акция, посвященная памяти погибших в теракте в петербургском метро. По оценке столичного главка МВД, в митинге на Манежной площади принимают участие более 50 тысяч человек. Мероприятие началось с минуты молчания в память о погибших при взрыве 3 апреля. Собравшиеся возлагают лампады и цветы к стеле города-героя Ленинграда в Александровском саду.

Теракт в Северной столице произошел днем 3 апреля: взрыв прогремел в вагоне поезда на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь". В результате погибли 14 человек (включая смертника, уроженца Киргизии Акбаржона Джалилова), более 50 получили ранения.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
Огнетушитель на рельсах заблокировал движение поездов на Горьковском направлении МЖД
5 апреля 2017 г.
Огнетушитель на рельсах заблокировал движение поездов на Горьковском направлении МЖД
Два из трех путей на Горьковском направлении Московской железной дороги были закрыты из-за обнаружения постороннего предмета. Пассажиров высаживали, не доезжая до Курского вокзала. Проверили и сам вокзал.
5 апреля 2017 г.
6 апреля 2017 г.
Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
6.04.2017   20:41
4
16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
]]>
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня ]]>
Система Orphus
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Четверг, 6 апреля 2017 г. // Последняя новость 20:00
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSmsk.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSmsk.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 NEWSmsk.com
]]>
]]>