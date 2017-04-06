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Руководство подмосковной фермы скрыло эпидемию африканской чумы свиней
6 апреля 2017 г. | Время публикации 16:30 | Последние изменения 17:32
Рубрики: Животные  
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Global Look Press
Россельхознадзор зафиксировал вспышку африканской чумы свиней в Раменском районе Московской области. Как сообщается на сайте ведомства, вирус был выявлен 4 апреля в результате исследований проб материала от павших домашних свиней, принадлежавших ООО "Константиново Агро".

Выяснилось, что администрация скрывала сведения о падеже животных: в хозяйстве содержалось 213 свиней, 41 из которых пала. 5 апреля диагноз был подтвержден, специалисты приняли решение забрать животных и продукты животноводства в "Константиново Агро". Кроме того, рассматривается вопрос о возбуждении административного дела в отношении компании за сокрытие сведений о внезапном падеже животных. Африканская чума свиней не опасна для человека, но смертельна для диких и домашних свиней. Зараженное поголовье уничтожается во избежание дальнейшего распространения болезни: нынешняя вспышка - первая в этом году.

Подобный случай произошел в столичном регионе в начале марта: на птицеводческом предприятии "Смена" в Сергиево-Посадском районе была зафиксирована вспышка птичьего гриппа, после чего официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано заявила, что все поголовье предприятия - 250 тысяч птиц - будет уничтожено. Как заявил начальник главного управления ветеринарии Московской области Максим Ереза, причиной вспышки могли стать нарушение санитарных норм и человеческий фактор.

Еще одним очагом заболевания могло стать племенное птицехозяйство "Орловское" в Щелковском районе Московской области, а также некоторые частные подворья. Ритейлеры заявили, что не работают с проблемными предприятиями, а основные поставщики птицы находятся в других регионах России. Тем не менее в Сергиево-Посадского районе куриное мясо стало исчезать с магазинных прилавков уже в субботу, а продавцы связывали это с происходящим в "Смене".
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