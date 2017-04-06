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В Москве не подтвердили слухи о ликвидации велополос, но размечать новые пока не будут
6 апреля 2017 г. | Время публикации 15:40 | Последние изменения 16:32
Рубрики: Городская инфраструктура, Общество  
Сюжет: Удастся ли пересадить москвичей на велосипеды
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Moscow-Live.ru
Столичные власти не собираются отказываться от существующих велодорожек и предусматривают новые. Однако разметку на них наносить пока не будут, так что полосами смогут пользоваться автомобилисты. Об этом сообщила на пресс-конференции замглавы департамента транспорта Москвы Алина Бисембаева.

В середине марта портал "Веломосква" со ссылкой на "неофициальное заявление официальных лиц" сообщил, что новых велополос в Москве не будет, так как создание велосипедной инфраструктуры якобы "не понравилось отдельным автосообществам". Куратор проекта по развитию велокультуры Let's bike it Владимир Кумов в интервью телеканалу "Дождь" сообщил, что сведения получены из "надежного источника, которому можно доверять", но не стал его раскрывать.

"У нас нет в плане отказываться от велоинфраструктуры, которая у нас есть. По статистике, количество пользователей велопроката растет", – прокомментировала эту информацию Бисембаева (цитата по ТАСС). По ее словам, велодорожки предусмотрены на улицах, входящих в программу благоустройства "Моя улица". Схема была разработана еще несколько лет назад, отметила замглавы Дептранса.

Нанесение разметки на велополосы пока обсуждается, в том числе с велоактивистами. "Кто-то говорит, что это надо делать сразу, кто-то – что нет. Мы пытаемся вести диалоги с велоактивистами, чтобы понять, насколько сильный есть запрос", – цитирует чиновницу агентство "Москва". Пока нет разметки, заделы под велодорожек будут использоваться как полосы для автомобилистов.

"Жесткого решения, что ничего делать не будем, нет, но решения о том, что завтра появится еще 20 километров, тоже нет", – заключила Бисембаева. Велоактивисты со своей стороны попросят мэрию ускорить развитие велоинфраструктуры. По словам Кумова, в первую очередь велодорожки должны связать районы между собой и с центром города. Напомним, 29 апреля начнет работу городской велопрокат, а на 19 мая в столице запланирована акция "На работу на велосипеде".

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