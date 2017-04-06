В Москве не подтвердили слухи о ликвидации велополос, но размечать новые пока не будут

6 апреля 2017 г. Очередная акция "На работу на велосипеде" пройдет в Москве 19 мая

В акции примут участие более 150 компаний, для участия в ней необходимо зарегистрироваться на сайте организаторов. Прошлогоднюю акцию из-за дождя посетило всего около тысячи человек.