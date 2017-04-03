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ЦОДД тестирует в Москве "вызывную" фазу светофора с датчиками движения
6 апреля 2017 г. | Время публикации 08:29
Рубрики: Городская инфраструктура  
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Moscow-Live.ru
"Вызывную" фазу светофора тестируют на столичных улицах в Москве. Как рассказал M24.ru руководитель Центра организации дорожного движения Вадим Юрьев, при появлении транспорта в зоне датчиков фаза светофора может продлеваться в зависимости от количества транспорта. Она применяется при заезде в "разворотный карман" определённого количества автомобилей и выезде в ночное время из спальных районов на основные магистрали", – пояснил Юрьев.

По словам Юрьева, результаты пилотного проекта уже показали свою эффективность на Солнечной аллее в Зеленограде, позволив исключить ненужный разворот транспорта и уменьшив в 7 раз количество остановок транспорта по основному ходу движения автомобилей. А сокращение времени ожидания разворотной фазы в 2,5 раза привело к улучшению движения транспорта в часы пик и сокращению нарушений ПДД. По итогам пилотного проекта будет принято решение о расширении пилота на городских улицах.

Координатор общества "Синие ведерки" Петр Шкуматов считает, что сначала необходимо протестировать систему, прежде чем распространять ее по всему городу. По его словам, включение светофоров с "вызывной" фазой в интеллектуальную транспортную систему будут нарушать ее работу, а властям следует сосредотачиваться на координированном управлении всей сетью светофоров. Однако "вызывную" фазу можно будет применять в условиях аварийной ситуации.

Напомним, в следующем году по 25 адресам почти во всех округах столицы появятся новые светофоры с табло обратного отсчета, звуковым сигналом, а также кнопкой вызова для пешеходов. Кроме того, на каждом светофоре будет установлена видеокамера и детектор транспорта, который отслеживает скорость движения автомобилей и их количество. А на пяти перекрестках, включая Ленинградский проспект, появилась новая экспериментальная подсветка: сигнал светофора дублируется цветной светодиодной лентой, закрепленной на Г-образной опоре. В Центре организации дорожного движения считают, что нововведение поможет привлечь дополнительное внимание водителей к зебрам

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