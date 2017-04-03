ЦОДД тестирует в Москве "вызывную" фазу светофора с датчиками движения

3 марта 2017 г. Новые светофоры установят по 25 адресам в столице

Новые светодиодные светофоры будут оборудованы табло обратного отсчета, звуковым сигналом, а также кнопкой вызова для пешеходов. Кроме того, на каждом светофоре будет установлена видеокамера и детектор транспорта.