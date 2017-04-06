Четверг стал самым теплым днем с начала года, но к концу недели похолодает Рубрики: Погода

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Накануне в столице было плюс 11-13 градусов, и среда стала самым теплым днем с начала года. В течение дня в столице наблюдался рост температуры, поднявшейся выше 15 градусов тепла. В то же время в пятницу, 7 апреля, будет холоднее, несмотря на ночное потепление. Погода будет более облачной, время от времени будет небольшой дождь. Минимальная температура в пятницу составит плюс 5–7 градусов, а максимальная днем - 11–13 градусов.



Существенное понижение температуры ожидается в субботу и воскресенье - к воскресенью минимальные температуры будут в пределах нуля – минус 2 градусов, днем - плюс 2–4 градуса, также ожидаются осадки в виде мокрого снега, в результате чего в воскресенье будет устанавливаться временный снежный покров. Такая прохладная погода удержится и в начале следующей недели.



6 апреля стал самым теплым днем с начала года - воздух в столице прогрелся до 13–15 градусов тепла, ночь будет такой же теплой, как и предыдущая. Об этом сообщается на сайте Метеобюро Москвы и Московской области. Однако к концу недели в столицу опять придет похолодание.Накануне в столице было плюс 11-13 градусов, и среда стала самым теплым днем с начала года. В течение дня в столице наблюдался рост температуры, поднявшейся выше 15 градусов тепла. В то же время в пятницу, 7 апреля, будет холоднее, несмотря на ночное потепление. Погода будет более облачной, время от времени будет небольшой дождь. Минимальная температура в пятницу составит плюс 5–7 градусов, а максимальная днем - 11–13 градусов.Существенное понижение температуры ожидается в субботу и воскресенье - к воскресенью минимальные температуры будут в пределах нуля – минус 2 градусов, днем - плюс 2–4 градуса, также ожидаются осадки в виде мокрого снега, в результате чего в воскресенье будет устанавливаться временный снежный покров. Такая прохладная погода удержится и в начале следующей недели.



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