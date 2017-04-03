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Приложение "Помощник Москвы" начало принимать жалобы на стоянку на "зебре"
6 апреля 2017 г. | Время публикации 09:05
Рубрики: Автотранспорт, Общество  
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Moscow-Live.ru
Приложение "Помощник Москвы" начало принимать жалобы на стоянку на пешеходных переходах или непосредственно перед ними. Как сообщается на сайте столичной мэрии, обновлённую версию приложения уже можно скачать в App Store и Google Play.

Правила дорожного движения запрещают стоянку на пешеходном переходе и на расстоянии менее пяти метров до него. Если автомобиль более минуты находится на зебре или перед ней, то уже считается нарушителем. Для фиксации нарушений в зоне пешеходного перехода надо сфотографировать автомобиль нарушителя и отправить фотографию через приложение, откуда данные поступают в информационную систему ГИБДД, Московскую административную дорожную инспекцию и ГКУ "Администратор московского парковочного пространства", после чего инспекторы проверяют информацию и оформляют постановление об административном правонарушении.

Приложение "Помощник Москвы" было запущено в августе 2015 года. На первом этапе пользователи могли фиксировать только неоплаченную парковку. В марте 2016 года москвичи стали следить за нарушениями в зоне действия знаков "Остановка запрещена" и "Стоянка запрещена", а в сентябре прошлого года получили возможность сообщать о парковке на газонах в пределах МКАД.

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