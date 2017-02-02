Мосгордума предложит запретить алкоэнергетики на федеральном уровне

Мосгордума готовится внести в Госдуму законопроект, который позволит регионам запрещать розничную продажу отдельных видов алкогольных напитков. Спикер МГД Алексей Шапошников объясняет инициативу тем, что в субъектах РФ обжалуются региональные законы о запрете на продажу алкоэнергетиков. Эксперты говорят, что "объективной информации" об их вреде нет, пишет "Коммерсант"
.
Законопроект будет обсуждаться в среду на совместном заседании профильных комиссий Мосгордумы и должен дать органам государственной власти субъектов РФ право устанавливать дополнительные ограничения розничной продажи алкогольной продукции, включая ограничения времени и мест ее розничной продажи, а также полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции. Если поправки будут приняты, субъекты РФ получат право запрещать любые виды алкогольных напитков.
В Мосгордуме инициативу объясняют проблемами с законом о запрете алкоэнергетиков: в столице закон о запрете на продажу алкоэнергетиков вступил в силу 1 мая 2015 года
. В то же время в субъектах РФ появились иски в суд об отмене региональных законов: по словам экспертов, слабоалкогольные энергетики начали запрещать в "угаре антиалкогольной кампании" еще в 2012 году, притом что объективных сведений об их вреде нет. Бизнес отреагировал на запрет перераспределением продукции по другим категориям: часть ее легально продается как винные напитки, часть - как пивные напитки, часть - как сидры. Кроме того, на прилавках появились "клоны" алкоэнергетиков
, которые выдавали за простые коктейли.