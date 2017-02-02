]]>
]]>
NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
6
февраля
pda
Поиск
Архив

Мосгордума предложит запретить алкоэнергетики на федеральном уровне
6 февраля 2017 г. | Время публикации 12:12 | Последние изменения 13:00
Рубрики: Законодательство, Общество  
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
Moscow-Live.ru
Мосгордума готовится внести в Госдуму законопроект, который позволит регионам запрещать розничную продажу отдельных видов алкогольных напитков. Спикер МГД Алексей Шапошников объясняет инициативу тем, что в субъектах РФ обжалуются региональные законы о запрете на продажу алкоэнергетиков. Эксперты говорят, что "объективной информации" об их вреде нет, пишет "Коммерсант".

Законопроект будет обсуждаться в среду на совместном заседании профильных комиссий Мосгордумы и должен дать органам государственной власти субъектов РФ право устанавливать дополнительные ограничения розничной продажи алкогольной продукции, включая ограничения времени и мест ее розничной продажи, а также полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции. Если поправки будут приняты, субъекты РФ получат право запрещать любые виды алкогольных напитков.

В Мосгордуме инициативу объясняют проблемами с законом о запрете алкоэнергетиков: в столице закон о запрете на продажу алкоэнергетиков вступил в силу 1 мая 2015 года. В то же время в субъектах РФ появились иски в суд об отмене региональных законов: по словам экспертов, слабоалкогольные энергетики начали запрещать в "угаре антиалкогольной кампании" еще в 2012 году, притом что объективных сведений об их вреде нет. Бизнес отреагировал на запрет перераспределением продукции по другим категориям: часть ее легально продается как винные напитки, часть - как пивные напитки, часть - как сидры. Кроме того, на прилавках появились "клоны" алкоэнергетиков, которые выдавали за простые коктейли.

Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
Некоторые магазины продавали подросткам "колу" по паспортам
19 мая 2015 г.
Некоторые магазины продавали подросткам "колу" по паспортам
Из-за нового закона об ограничении продажи энергетиков и тонизирующих напитков несовершеннолетним некоторые торговые сети переусердствовали. Между тем на прилавках появились "клоны" алкоэнергетиков.
1 мая 2015 г.
Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
6.02.2017   15:34
3
11:00 12:00 13:00 14:00 15:00
]]>
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня ]]>
Система Orphus
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Понедельник, 6 февраля 2017 г. // Последняя новость 15:25
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSmsk.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSmsk.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 NEWSmsk.com
]]>
]]>