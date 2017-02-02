Мосгордума предложит запретить алкоэнергетики на федеральном уровне

19 мая 2015 г. Некоторые магазины продавали подросткам "колу" по паспортам

Из-за нового закона об ограничении продажи энергетиков и тонизирующих напитков несовершеннолетним некоторые торговые сети переусердствовали. Между тем на прилавках появились "клоны" алкоэнергетиков.