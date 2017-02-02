Жителям Москвы и Подмосковья советуют остаться дома во вторник из-за сильных морозов Рубрики: Погода

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"Во избежание переохлаждения или обморожения [рекомендуется] надевать теплую одежду и обувь. Водителям в морозы лучше отказаться от дальних поездок, быть предельно осторожными и внимательными на автодорогах, соблюдать скоростной режим", –



По данным Гидрометцентра, днем во вторник температура в Москве составит минус 20 – минус 18 градусов, по области до минус 23 мороза. Атмосферное давление, по прогнозу



МЧС рекомендует жителям Москвы и Подмосковья воздержаться от долгого пребывания на улице утром во вторник, 7 февраля, а по возможности вообще не выходить из дома из-за сильных морозов. В столице температура воздуха ночью может упасть до минус 27, по области местами до минус 30 градусов. Предупреждение действует до 10:00."Во избежание переохлаждения или обморожения [рекомендуется] надевать теплую одежду и обувь. Водителям в морозы лучше отказаться от дальних поездок, быть предельно осторожными и внимательными на автодорогах, соблюдать скоростной режим", – сообщили в столичном управлении МЧС.По данным Гидрометцентра, днем во вторник температура в Москве составит минус 20 – минус 18 градусов, по области до минус 23 мороза. Атмосферное давление, по прогнозу "Метеоновостей" , повысится до 769 миллиметров и приблизится к рекорду. "Это значение станет вторым самым высоким для этого дня за последние 130 лет", – отмечает портал.



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