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Жителям Москвы и Подмосковья советуют остаться дома во вторник из-за сильных морозов
6 февраля 2017 г. | Время публикации 13:47 | Последние изменения 13:50
Рубрики: Погода  
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Moscow-Live.ru
МЧС рекомендует жителям Москвы и Подмосковья воздержаться от долгого пребывания на улице утром во вторник, 7 февраля, а по возможности вообще не выходить из дома из-за сильных морозов. В столице температура воздуха ночью может упасть до минус 27, по области местами до минус 30 градусов. Предупреждение действует до 10:00.

"Во избежание переохлаждения или обморожения [рекомендуется] надевать теплую одежду и обувь. Водителям в морозы лучше отказаться от дальних поездок, быть предельно осторожными и внимательными на автодорогах, соблюдать скоростной режим", – сообщили в столичном управлении МЧС.

По данным Гидрометцентра, днем во вторник температура в Москве составит минус 20 – минус 18 градусов, по области до минус 23 мороза. Атмосферное давление, по прогнозу "Метеоновостей", повысится до 769 миллиметров и приблизится к рекорду. "Это значение станет вторым самым высоким для этого дня за последние 130 лет", – отмечает портал.

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Понедельник, 6 февраля 2017 г. // Последняя новость 15:25
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