Бизнесмен с долгом в 167 миллионов рублей получил срок за убийство юриста на глазах приставов Рубрики: Криминал

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Бозиев задолжал 166,8 миллиона рублей бывшему партнеру. 4 февраля 2016 года, когда весь арсенал средств для взыскания долга был исчерпан, приставы пришли в квартиру предпринимателя на 3-й Фрунзенской улице. При описи имущества Бозиев двумя выстрелами убил юриста – представителя взыскателя. Подсудимого признали виновным в умышленном убийстве и незаконном хранении оружия. Хамовнический суд приговорил к десяти с половиной годам колонии строгого режима бизнесмена-должника Рашида Бозиева, который при описи имущества застрелил юриста в присутствии судебных приставов. Также суд постановил взыскать с Бозиева один миллион рублей компенсации морального вреда в пользу родственников убитого, передает РИА "Новости" Бозиев задолжал 166,8 миллиона рублей бывшему партнеру. 4 февраля 2016 года, когда весь арсенал средств для взыскания долга был исчерпан, приставы пришли в квартиру предпринимателя на 3-й Фрунзенской улице. При описи имущества Бозиев двумя выстрелами убил юриста – представителя взыскателя. Подсудимого признали виновным в умышленном убийстве и незаконном хранении оружия.



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