Колонна броневиков замедлила движение на МКАД из-за поломки: ВИДЕО Рубрики: Автотранспорт

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Константин Большаков / www.youtube.com



"Столичной Госавтоинспекцией не зафиксированы ДТП на МКАД с участием бронетранспортеров", – сообщили



"После устранения неисправности колонна продолжила движение. На данный момент движение на данном участке восстановлено", – сказал собеседник агентства. По неподтвержденным данным, у БТР пробило колесо. Источник РИА "Новости" в экстренных службах столицы сообщил, что ремонт занял около получаса. К какому ведомству относятся БТР, пока неясно.



Неисправность в бронетранспортере стала причиной пробки на МКАД в районе Белой дачи. Как сообщили радиостанции "Говорит Москва" в Центре организации дорожного движения, на внешней стороне кольцевой дороги после пересечения с Новоегорьевским шоссе автомобиль врезался в бронемашину, замыкающую колонну. Позже в ГИБДД опровергли информацию об аварии."Столичной Госавтоинспекцией не зафиксированы ДТП на МКАД с участием бронетранспортеров", – сообщили РИА "Новости" в пресс-службе столичного управления ведомства. Источник РИАМО в правоохранительных органах сообщил, что причиной остановки бронетранспортеров стала техническая неисправность в одной из машин."После устранения неисправности колонна продолжила движение. На данный момент движение на данном участке восстановлено", – сказал собеседник агентства. По неподтвержденным данным, у БТР пробило колесо. Источник РИА "Новости" в экстренных службах столицы сообщил, что ремонт занял около получаса. К какому ведомству относятся БТР, пока неясно.



Предыдущая статья | Следующая статья

