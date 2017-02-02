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Колонна броневиков замедлила движение на МКАД из-за поломки: ВИДЕО
6 февраля 2017 г. | Время публикации 13:15 | Последние изменения 13:49
Рубрики: Автотранспорт  
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Константин Большаков / www.youtube.com
Неисправность в бронетранспортере стала причиной пробки на МКАД в районе Белой дачи. Как сообщили радиостанции "Говорит Москва" в Центре организации дорожного движения, на внешней стороне кольцевой дороги после пересечения с Новоегорьевским шоссе автомобиль врезался в бронемашину, замыкающую колонну. Позже в ГИБДД опровергли информацию об аварии.

"Столичной Госавтоинспекцией не зафиксированы ДТП на МКАД с участием бронетранспортеров", – сообщили РИА "Новости" в пресс-службе столичного управления ведомства. Источник РИАМО в правоохранительных органах сообщил, что причиной остановки бронетранспортеров стала техническая неисправность в одной из машин.

"После устранения неисправности колонна продолжила движение. На данный момент движение на данном участке восстановлено", – сказал собеседник агентства. По неподтвержденным данным, у БТР пробило колесо. Источник РИА "Новости" в экстренных службах столицы сообщил, что ремонт занял около получаса. К какому ведомству относятся БТР, пока неясно.

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