Морозы до 30 градусов и осадки в виде ледяных игл ожидаются во вторник

Тридцатиградусные морозы скуют столичный регион в ночь на вторник, 7 февраля. В столице температура опустится до минус 27 – минус 25 градусов, в центре города до минус 20. В Подмосковье холоднее – до 30 градусов мороза. В регионе объявлен желтый уровень опасности, спасатели рекомендуют по возможности не выходить из дома утром либо ограничить пребывание на улице.
Днем морозы немного ослабеют, в столице минус 20 – минус 18, в Подмосковье минус 23 – минус 18 градусов. За счет вымораживания воздуха ночью и утром возможны осадки в виде ледяных игл. "Во вторник если и будут осадки, то это будут десятые доли миллиметров, поэтому в прогнозах звучит "без существенных осадков", – пояснил РИАМО
специалист Гидрометцентра России.