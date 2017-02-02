Морозы до 30 градусов и осадки в виде ледяных игл ожидаются во вторник Рубрики: Погода

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Днем морозы немного ослабеют, в столице минус 20 – минус 18, в Подмосковье минус 23 – минус 18 градусов. За счет вымораживания воздуха ночью и утром возможны осадки в виде ледяных игл. "Во вторник если и будут осадки, то это будут десятые доли миллиметров, поэтому в прогнозах звучит "без существенных осадков", – пояснил Тридцатиградусные морозы скуют столичный регион в ночь на вторник, 7 февраля. В столице температура опустится до минус 27 – минус 25 градусов, в центре города до минус 20. В Подмосковье холоднее – до 30 градусов мороза. В регионе объявлен желтый уровень опасности, спасатели рекомендуют по возможности не выходить из дома утром либо ограничить пребывание на улице.Днем морозы немного ослабеют, в столице минус 20 – минус 18, в Подмосковье минус 23 – минус 18 градусов. За счет вымораживания воздуха ночью и утром возможны осадки в виде ледяных игл. "Во вторник если и будут осадки, то это будут десятые доли миллиметров, поэтому в прогнозах звучит "без существенных осадков", – пояснил РИАМО специалист Гидрометцентра России.



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В столице температура воздуха ночью может упасть до минус 27, по области местами до минус 30 градусов. Днем во вторник температура в Москве составит минус 20 – минус 18 градусов, по области до минус 23 мороза.

