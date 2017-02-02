Служба доставки объятий и поцелуев заработала в столице

2 июня 2014 г. Столичные бизнес-леди ищут спутников жизни через специалистов-психологов

В столице появились службы, готовые подобрать человеку спутника жизни или помочь расстаться с ним. Сценарий действий строится с учетом психологического портрета кандидата. Особым успехом такие службы пользуются среди бизнес-леди.