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Служба доставки объятий и поцелуев заработала в столице
6 февраля 2017 г. | Время публикации 14:20 | Последние изменения 15:00
Рубрики: Общество  
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Global Look Press
В преддверии Дня святого Валентина, Дня защитника Отечества и Международного женского дня в столице начала работать служба доставки поцелуев и объятий на дом. Как пишет "Московский комсомолец", любой желающий может оставить заявку с данными человека, который получит поцелуй через курьера.

Как пояснили организаторы необычного офиса услуг, каждый желающий вне зависимости от пола, возраста и семейного положения может оставить заказ с указанием фамилии и имени, возраста, телефона и адреса человека, которого он желает поцеловать или обнять через курьера. При этом клиенты должны оставить подробное описание, где и когда курьер сможет застать того, кому предназначен подарок, предупредить, насколько адекватной может стать реакция на поцелуй, и сообщить, куда именно необходимо поцеловать объект: вариант "в губы" не рассматривается. По желанию курьер может раскрыть имя заказчика и снять видеоподтверждение того, что заказ выполнен. Заказы принимаются по будням с 10 до 19 часов.

Это не первый подобный проект: так, в 2014 году в столице появились службы, готовые за немалую плату подобрать человеку спутника жизни или помочь ему расстаться с нелюбимым человеком. От традиционных свах эти службы отличает индивидуальный подход: сценарий знакомства и расставания строится с учетом психологического портрета кандидата. Особым успехом такие службы пользуются среди бизнес-леди, у которых нет времени на более традиционные отношения.

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