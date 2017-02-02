В Новой Москве притормозят со строительством жилья Рубрики: Недвижимость

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Близкие к мэрии источники утверждают, что мэр Москвы Сергей Собянин выказывал на совещаниях недовольство развитием новых территорий. Сейчас там активно строится только жилье, инфраструктура же серьезно запаздывает, говорит управляющий партнер "Метриум групп" Мария Литинецкая. За неполные пять лет в Новой Москве появилось 8 миллионов квадратных метров жилья, но только 26 детских садов, 10 школ и семь поликлиник.



Кроме того, на рынке наблюдается переизбыток предложения, а спрос в среднем снизился на сорок процентов. При этом треть жилья куплено для перепродажи или сдачи в аренду. По словам экспертов в области урбанистики и архитектуры, без комплексного развития Новая Москва рискует превратиться в В наступившем году в Новой Москве планируется сдать на треть меньше жилых площадей, чем в прошлом году. Если сохранять прежние темпы, регион превратится в "Шанхай", объяснил "Ведомостям" руководитель Департамента развития новых территорий Владимир Жидкин. Власти хотят сместить акцент в сторону инфраструктуры и коммерческой застройки.Близкие к мэрии источники утверждают, что мэр Москвы Сергей Собянин выказывал на совещаниях недовольство развитием новых территорий. Сейчас там активно строится только жилье, инфраструктура же серьезно запаздывает, говорит управляющий партнер "Метриум групп" Мария Литинецкая. За неполные пять лет в Новой Москве появилось 8 миллионов квадратных метров жилья, но только 26 детских садов, 10 школ и семь поликлиник.Кроме того, на рынке наблюдается переизбыток предложения, а спрос в среднем снизился на сорок процентов. При этом треть жилья куплено для перепродажи или сдачи в аренду. По словам экспертов в области урбанистики и архитектуры, без комплексного развития Новая Москва рискует превратиться в очередной спальный район , но все грандиозные планы властей пока что терпят неудачу.



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