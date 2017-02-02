Первый участок Третьего пересадочного контура метро сдадут к середине лета Рубрики: Метрополитен

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На всех станциях северной части ТПК организуют пересадки на радиальные ветки метро: контур пройдет через "Марьину рощу" ("Шереметьевская"), "Рижскую" ("Ржевская") и "Сокольники" ("Стромынка"). А до конца 2018 года Калининско-Солнцевскую линию и Третий пересадочный контур соединят участком с двумя тоннелями, что поможет разгрузить транспортный узел на станции "Киевская".



Западный участок третьего пересадочного контура Московского метрополитена сдадут к середине лета 2017 года. Об этом в интервью m24.ru рассказал руководитель департамента строительства Андрей Бочкарев. "Из-за технических и организационных сложностей не получилось сдать этот участок в 2016 году, сдавать будем к середине лета 2017 года", – сказал Бочкарев, отметив, что строительство станций "Деловой центр", "Шелепиха", "Ходынское поле", "Петровский парк" и "Хорошевская", а также перегонов между ними находится на завершающей стадии.На всех станциях северной части ТПК организуют пересадки на радиальные ветки метро: контур пройдет через "Марьину рощу" ("Шереметьевская"), "Рижскую" ("Ржевская") и "Сокольники" ("Стромынка"). А до конца 2018 года Калининско-Солнцевскую линию и Третий пересадочный контур соединят участком с двумя тоннелями, что поможет разгрузить транспортный узел на станции "Киевская".



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