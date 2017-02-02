Оплата проезда при помощи мобильного телефона появилась в коммерческих автобусах

На всех маршрутах частных перевозчиков в Москве теперь можно оплатить поездку при помощи смартфона через технологию NFC. Как рассказали официальному порталу
мэра и правительства Москвы в ГКУ "Организатор перевозок", для оплаты проезда нужен гаджет с поддержкой NFC, а также специальная SIM-карта с приложением "Мобильный билет", которую можно получить у оператора "большой тройки". Стоимость билета - 35 рублей - спишется при поднесении телефона к валидатору, услуга обойдется на 20 рублей дешевле покупки билета у водителя.
В ГКУ напомнили, что в коммерческих автобусах поддерживается оплата проезда через NFC-смартфоны нескольких десятков разных брендов. Также желающие могут расплатиться картой "Тройка" или использовать социальные карты москвича. Ранее оплату через технологию NFC также ввели на Московском центральном кольце
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