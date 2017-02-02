Оплата проезда при помощи мобильного телефона появилась в коммерческих автобусах

17 октября 2016 г. На МЦК ввели оплату проезда при помощи мобильного

Для этого нужно иметь телефон со специальной SIM-картой, поддерживающей сервис "Мобильный билет" с технологией NFC. Стоимость проезда аналогична стоимости проезда по билету "Электронный кошелек" карты "Тройка".