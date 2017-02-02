Подъезд дома на западе Москвы покрасили прямо поверх льда

23 ноября 2016 г. Капремонт обернулся стихийным бедствием для жителей дома на севере столицы

После того, как в доме 6 по улице Академика Ильюшина начался капремонт, на стенах квартир появились трещины, в подвале – вода, а входные двери не закрываются в мороз. Выявленные недостатки пообещали устранить к 2020 году.