Подъезд дома на западе Москвы покрасили прямо поверх льда

Подъезд дома номер 24 на улице Лобачевского во время ремонта покрасили красной краской прямо поверх льда. Фотографии опубликовал на Pikabu
местный житель. "И не беда, что задержка составила 3 месяца по сравнению с информтабло. Я даже терпел, когда красили перила масляной краской в -20... Но, выйдя вчера из подъезда, я почувствовал какой-то диссонанс..." – пишет пользователь.
На снимках видно, что маляры старательно закрасили замерзшие потёки на стене, не смущаясь тем, что краска плохо держится на льду и стекает по сосулькам над доской объявлений. "Я видел много! И укладка асфальта зимой, и тот же асфальт, засыпаемый в лужу, но покраска ЛЬДА!!!" – возмущается житель дома. В комментариях к записи другие пользователи также обратили внимание, что рабочие покрасили лишь ту часть трубы, которая проходит под козырьком подъезда.
Порой ремонт домов в Москве оборачивается настоящим бедствием
. В доме на улице Академика Ильюшина в результате работ появились трещины, в подвале скопилась вода, а входные двери рабочие подобрали не по размеру. Недостатки пообещали устранить только к 2020 году. Капремонт в доме на проспекте Мира обернулся пожаром и потопом
. А жители сталинских домов жалуются на перекраску в странные цвета
.