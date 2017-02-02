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Подъезд дома на западе Москвы покрасили прямо поверх льда
6 февраля 2017 г. | Время публикации 14:52 | Последние изменения 14:58
Рубрики: Коммунальное хозяйство  
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Подъезд дома номер 24 на улице Лобачевского во время ремонта покрасили красной краской прямо поверх льда. Фотографии опубликовал на Pikabu местный житель. "И не беда, что задержка составила 3 месяца по сравнению с информтабло. Я даже терпел, когда красили перила масляной краской в -20... Но, выйдя вчера из подъезда, я почувствовал какой-то диссонанс..." – пишет пользователь.

На снимках видно, что маляры старательно закрасили замерзшие потёки на стене, не смущаясь тем, что краска плохо держится на льду и стекает по сосулькам над доской объявлений. "Я видел много! И укладка асфальта зимой, и тот же асфальт, засыпаемый в лужу, но покраска ЛЬДА!!!" – возмущается житель дома. В комментариях к записи другие пользователи также обратили внимание, что рабочие покрасили лишь ту часть трубы, которая проходит под козырьком подъезда.

Порой ремонт домов в Москве оборачивается настоящим бедствием. В доме на улице Академика Ильюшина в результате работ появились трещины, в подвале скопилась вода, а входные двери рабочие подобрали не по размеру. Недостатки пообещали устранить только к 2020 году. Капремонт в доме на проспекте Мира обернулся пожаром и потопом. А жители сталинских домов жалуются на перекраску в странные цвета.
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