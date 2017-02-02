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Life: подмосковные чиновники переплатили себе 20 миллионов рублей
6 февраля 2017 г. | Время публикации 17:04 | Последние изменения 20:20
Рубрики: Экономика, Областная инфраструктура  
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Moscow-Live.ru
Контрольно-счетная палата Московской области завела административные дела по факту бюджетных нарушений после проверок в пяти подмосковных городах и двух районах. Чиновники необоснованно завышали себе зарплату и раздували штаты. В общей сложности переплата составила 20,1 миллиона рублей, сообщает Life, ссылаясь на источник в палате.

Ревизоры нашли нарушения во Фрязино, Яхроме, Солнечногорске, Михнево и Дедовске. Претензии возникли к администрациям Солнечногорского и Истринского районов. В Андреевке чиновникам переплатили 11,7 миллиона рулей, в Истринском районе – 4,6 миллиона, во Фрязино – 3,2 миллиона. После того, как областное министерство финансов перекрыло районам-нарушителям выплаты из регионального бюджета, в Солнечногорске, Фрязино и Дедовске устранили нарушения.

Административные дела завели на главу Андреевки Сергея Сидоренко, начальника финансового управления Истринского района Людмилу Яновскую, начальника финуправления Фрязино Юрия Кузнецова и врио главы Михнево Анну Кошелеву. А чтобы составить протокол на бывшего главу Солнечногорска Александра Круглова, Контрольно-счетной палате пришлось запрашивать информацию в управлении по вопросам миграции МВД, так как адрес его прописки неизвестен. Губернатора Московской области Андрея Воробьева уведомили о результатах проверки.
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