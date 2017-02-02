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Заммэра Ликсутов предложил отмечать День московского транспорта
6 февраля 2017 г. | Время публикации 15:58 | Последние изменения 20:22
Рубрики: Общественный транспорт  
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Заместитель мэра столицы Максим Ликсутов | © РИА Новости / Илья Питалев
Заместитель столичного мэра и руководитель Департамента транспорта Максим Ликсутов предложил учредить новый праздник - День московского транспорта. Как сообщает ТАСС, его предлагается отмечать во вторую субботу июля "в связи с развитием московского транспорта и его значением для функционирования и развития столицы".

Празднование приурочат к годовщине запуска первого вида столичного городского транспорта - конки, который состоялся 7 июля 1872 года. Как сообщил агентству городских новостей "Москва" председатель столичного парламента Алексей Шапошников, законопроект об учреждении нового праздника могут рассмотреть на ближайшем заседании Мосгордумы в первоочередном порядке.

Рядовые же москвичи между тем не разделяют оптимистичного настроя властей, напоминая о странной истории вокруг столичных троллейбусов. Дискуссия о необходимости сохранить в Москве троллейбусы развернулась в прошлом году, когда власти решили ликвидировать всю контактную сеть на Садовом кольце и запустить там электробусы. В мэрии заверяли, что не ставят перед собой цели заменить маршруты на автобусные, а все троллейбусы, которые остались без проводов, будут перенаправлены на другие маршруты.

Москвичи, впрочем, в намерениях чиновников усомнились, когда информация о ликвидации троллейбусной контактной сети обнаружилась в контрактах по благоустройству ряда крупных улиц в центре столицы. Защитники этого вида транспорта выражали уверенность, что упомянутыми в документах адресами "троллейбусный погром" в Москве не ограничится. В конце февраля в столице прошел митинг в поддержку троллейбусов, на котором были задержаны пять человек.
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