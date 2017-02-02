Заммэра Ликсутов предложил отмечать День московского транспорта

Заместитель столичного мэра и руководитель Департамента транспорта Максим Ликсутов предложил учредить новый праздник - День московского транспорта. Как сообщает ТАСС
, его предлагается отмечать во вторую субботу июля "в связи с развитием московского транспорта и его значением для функционирования и развития столицы".
Празднование приурочат к годовщине запуска первого вида столичного городского транспорта - конки, который состоялся 7 июля 1872 года. Как сообщил агентству городских новостей "Москва"
председатель столичного парламента Алексей Шапошников, законопроект об учреждении нового праздника могут рассмотреть на ближайшем заседании Мосгордумы в первоочередном порядке.
Рядовые же москвичи между тем не разделяют оптимистичного настроя властей, напоминая о странной истории вокруг столичных троллейбусов. Дискуссия о необходимости сохранить в Москве троллейбусы развернулась в прошлом году
, когда власти решили ликвидировать всю контактную сеть на Садовом кольце и запустить там электробусы. В мэрии заверяли, что не ставят перед собой цели заменить маршруты на автобусные, а все троллейбусы, которые остались без проводов, будут перенаправлены на другие маршруты.
Москвичи, впрочем, в намерениях чиновников усомнились, когда информация о ликвидации троллейбусной контактной сети обнаружилась в контрактах по благоустройству ряда крупных улиц в центре столицы. Защитники этого вида транспорта выражали уверенность, что упомянутыми в документах адресами "троллейбусный погром" в Москве не ограничится. В конце февраля в столице прошел митинг в поддержку троллейбусов, на котором были задержаны пять человек
.