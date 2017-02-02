Заммэра Ликсутов предложил отмечать День московского транспорта

29 января 2017 г. Полиция задержала пять человек на согласованном митинге в поддержку троллейбусов

Один из активистов держал плакат "Собянин - вор", другой - "Путин - предатель России". Полиция также задержала женщину, которая развернула плакат вне зоны митинга. За что в автозак посадили еще двух участников митинга - неизвестно.