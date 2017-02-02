День святого Валентина в парках: поиски денежных фей, аудиопоздравления и мастер-классы на катках Развлечения Рубрики: Праздники

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Парк Горького отметит День святого Валентина на катке под электронный фанк и романтическую музыку из фильмов о любви. Гостей ждут бесплатные уроки парного катания, квест на льду с загадками и множество призов. Второй павильон проката превратится в терминал аэропорта, там пройдёт розыгрыш авиабилетов Москва - Амстердам - Москва. Гости катка, готовые поцеловаться в прямом эфире, чтобы это увидели все на большом экране, получат сладкие подарки. С 17:00 до 18:30 на стрит-арт-катке пройдет квест для влюблённых, с 20:00 до 21:00 - бесплатные уроки парного фигурного катания, а с 20:00 до 22:00 - диджей-сет. В саду "Эрмитаж" 14 февраля с 18:00 до 21:00 пройдут мастер-классы по фигурному катанию, конкурсы и эстафеты для влюблённых, розыгрыши призов и подарков. Весь вечер будет играть диджей, заработает бесплатный бар на льду.



А в "Сокольниках" устроят охоту на денежных фей. 13 февраля запустят квест по поиску статуэток -копий позолоченной скульптуры "Фея Главбух", которую перед Новым годом



Посетители Измайловского парка смогут записать валентинку или отправить любимому человеку песню в подарок. Поздравления прозвучат 14 февраля с 17:00 до 20:00 на дискотеке, которая пройдёт на катке. Подготовить поздравление нужно заранее - самостоятельно или в радиоузле парка. Заявки на музыкальные треки принимаются



В Перовском парке 14 февраля тоже будут звучать аудиопоздравления посетителей. Признание в любви, романтическое стихотворение или отрывок из песни продолжительностью не более 30 секунд нужно отправить на электронный адрес парка до 10 февраля включительно. Лучшие признания будут целый день транслировать по громкоговорителю. Также влюблённые смогут принять участие в конкурсе на самую романтичную фотографию. Для участия необходимо выложить в соцсетях снимок с любимым человеком на фоне фотозоны "Зима в Перовском парке", добавив хештег #‎любовьвперовском. Самая креативная пара получит сертификат на бесплатное посещение ледового городка, две порции безалкогольного глинтвейна и горячих пончиков.



Парк "Кузьминки" решил провести День всех влюблённых в субботу, 18 февраля. С 12:00 на главной сцене будет звучать диджей-сет, начнутся конкурсы. В 13:30 пройдёт "Сердечный флешмоб": всем желающим раздадут валентинки с инструкцией, из которых составят символ праздника. Вид сверху снимет коптер. Гости смогут научиться технике вязаных граффити, вышить свои имена на валентинках и повесить их на арт-объект в виде сердца.



Лианозовский парк начнёт отмечать День всех влюблённых в субботу, 11 февраля. С 12:00 до 13:00 пройдёт открытый урок "Мультстудия". Дети будут самостоятельно создавать мультфильм о любви. Вместе с педагогом они придумают сценарий, декорации и героев и снимут всё на профессиональную технику. Готовый фильм покажут в День святого Валентина на главном экране парка. 14 февраля в 12:00 на центральной площади установят арт-объект "Признания", где можно оставить свои валентинки. В 16:00 начнётся трансляция видеопоздравлений посетителей: заявки принимают



В Воронцовском парке 14 февраля в 16:30 начнётся праздничная бесплатная экскурсия Вероники Телецкой-Яснопольской "Таинственный сюжет любви" по территории усадьбы. Зарегистрироваться можно уже сейчас по телефону: 8 (495) 580-26-78 в будние дни с 10:00 до 17:00. А в 18:00 на катке покажут ледовое шоу под музыку из фильма "Ла-Ла Ленд" и проведут мастер-классы по фигурному катанию.



В парке "Северное Тушино" 14 февраля с 10:00 до 18:00 можно будет бесплатно прокатиться на упряжке с северными оленями и принять участие в конкурсе селфи. На катке в Гончаровском парке появится арт-объект с признаниями в любви и пройдут спортивные соревнования для детей, в парке имени Артёма Боровика откроют дискотеку на льду, в Бабушкинском парке с 12:00 до 14:00 дети научатся делать объёмные сердечки, а в 17:00 на катке пройдёт дискотека. В детском центре парка "Садовники" в 16:00 проведут мастер-класс по изготовлению открыток, организуют конкурсы и фотозону. А парк "Фили" на этой неделе проведёт конкурс в соцсетях с розыгрышем романтического ужина в ресторане, сертификатов на каток и в "Панда-парк", а также пригласительных в Московский театр мюзикла. Итоги подведут 14 февраля.



На ВДНХ 14 февраля на катке стартует конкурс "Самый долгий поцелуй". По условному сигналу влюблённые выстроятся в фигуру сердца и начнут целоваться. Участники, чей поцелуй окажется самым продолжительным, получат призы. Праздник завершится флешмобом "Признание в любви". Все пары одновременно запустят в небо



Столичные парки приготовили специальные программы для влюблённых на 14 февраля. Пары смогут получить бесплатный урок фигурного катания и совершить прогулку на северных оленях, признаться в любви на весь парк и поцеловаться в прямом эфире. Как сообщается на сайте мэра и правительства столицы, день влюблённых в этом году выпал на вторник, но некоторые парки, в том числе Лианозовский и "Кузьминки", отметят его в выходные.отметит День святого Валентина на катке под электронный фанк и романтическую музыку из фильмов о любви. Гостей ждут бесплатные уроки парного катания, квест на льду с загадками и множество призов. Второй павильон проката превратится в терминал аэропорта, там пройдёт розыгрыш авиабилетов Москва - Амстердам - Москва. Гости катка, готовые поцеловаться в прямом эфире, чтобы это увидели все на большом экране, получат сладкие подарки. С 17:00 до 18:30 на стрит-арт-катке пройдет квест для влюблённых, с 20:00 до 21:00 - бесплатные уроки парного фигурного катания, а с 20:00 до 22:00 - диджей-сет. В14 февраля с 18:00 до 21:00 пройдут мастер-классы по фигурному катанию, конкурсы и эстафеты для влюблённых, розыгрыши призов и подарков. Весь вечер будет играть диджей, заработает бесплатный бар на льду.А вустроят охоту на денежных фей. 13 февраля запустят квест по поиску статуэток -копий позолоченной скульптуры "Фея Главбух", которую перед Новым годом пытался похитить и подарить своей девушке один из посетителей. Первой частью квеста станет конкурс на лучший снимок влюблённой пары. Участники должны будут сфотографироваться на фоне одного из узнаваемых мест парка и выложить фотографию в социальных сетях, отметив аккаунт "Сокольников" и добавив хештеги #14ФЕвралЯ и #влюбленывпарке. 13 февраля по всему парку появятся спрятанные копии скульптуры. Более десятка фей цвета золота высотой 20 сантиметров распечатают на 3D-принтере. Их можно будет найти на пешеходных маршрутах, рядом с катками, горками и другими объектами в главной части "Сокольников". Победители фотоконкурса получат подсказки. 14 февраля в 18:00 на эстраде "Ротонда" будут выступать диджеи, для влюблённых пройдут конкурсы и розыгрыш романтического путешествия на двоих.Посетителисмогут записать валентинку или отправить любимому человеку песню в подарок. Поздравления прозвучат 14 февраля с 17:00 до 20:00 на дискотеке, которая пройдёт на катке. Подготовить поздравление нужно заранее - самостоятельно или в радиоузле парка. Заявки на музыкальные треки принимаются по электронной почте . На страницах парка в социальных сетях пройдёт конкурс на лучшую валентинку на снегу. Cобравший максимальное количество лайков получит сертификат на занятие в конноспортивном клубе "Измайлово" на двоих.14 февраля тоже будут звучать аудиопоздравления посетителей. Признание в любви, романтическое стихотворение или отрывок из песни продолжительностью не более 30 секунд нужно отправить на электронный адрес парка до 10 февраля включительно. Лучшие признания будут целый день транслировать по громкоговорителю. Также влюблённые смогут принять участие в конкурсе на самую романтичную фотографию. Для участия необходимо выложить в соцсетях снимок с любимым человеком на фоне фотозоны "Зима в Перовском парке", добавив хештег #‎любовьвперовском. Самая креативная пара получит сертификат на бесплатное посещение ледового городка, две порции безалкогольного глинтвейна и горячих пончиков.Паркрешил провести День всех влюблённых в субботу, 18 февраля. С 12:00 на главной сцене будет звучать диджей-сет, начнутся конкурсы. В 13:30 пройдёт "Сердечный флешмоб": всем желающим раздадут валентинки с инструкцией, из которых составят символ праздника. Вид сверху снимет коптер. Гости смогут научиться технике вязаных граффити, вышить свои имена на валентинках и повесить их на арт-объект в виде сердца.начнёт отмечать День всех влюблённых в субботу, 11 февраля. С 12:00 до 13:00 пройдёт открытый урок "Мультстудия". Дети будут самостоятельно создавать мультфильм о любви. Вместе с педагогом они придумают сценарий, декорации и героев и снимут всё на профессиональную технику. Готовый фильм покажут в День святого Валентина на главном экране парка. 14 февраля в 12:00 на центральной площади установят арт-объект "Признания", где можно оставить свои валентинки. В 16:00 начнётся трансляция видеопоздравлений посетителей: заявки принимают по электронной почте 14 февраля в 16:30 начнётся праздничная бесплатная экскурсия Вероники Телецкой-Яснопольской "Таинственный сюжет любви" по территории усадьбы. Зарегистрироваться можно уже сейчас по телефону: 8 (495) 580-26-78 в будние дни с 10:00 до 17:00. А в 18:00 на катке покажут ледовое шоу под музыку из фильма "Ла-Ла Ленд" и проведут мастер-классы по фигурному катанию.В парке14 февраля с 10:00 до 18:00 можно будет бесплатно прокатиться на упряжке с северными оленями и принять участие в конкурсе селфи. На катке впоявится арт-объект с признаниями в любви и пройдут спортивные соревнования для детей, воткроют дискотеку на льду, вс 12:00 до 14:00 дети научатся делать объёмные сердечки, а в 17:00 на катке пройдёт дискотека. В детском центрев 16:00 проведут мастер-класс по изготовлению открыток, организуют конкурсы и фотозону. А паркна этой неделе проведёт конкурс в соцсетях с розыгрышем романтического ужина в ресторане, сертификатов на каток и в "Панда-парк", а также пригласительных в Московский театр мюзикла. Итоги подведут 14 февраля.На ВДНХ 14 февраля на катке стартует конкурс "Самый долгий поцелуй". По условному сигналу влюблённые выстроятся в фигуру сердца и начнут целоваться. Участники, чей поцелуй окажется самым продолжительным, получат призы. Праздник завершится флешмобом "Признание в любви". Все пары одновременно запустят в небо воздушные шары , написав на валентинках желания и привязав их к ленточке своего шара.



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