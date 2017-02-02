В столице после погони задержаны трое подозреваемых в серии квартирных краж Рубрики: Происшествия

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Злоумышленники задержаны, двое из них являются ранее судимыми. Похищенное имущество изъято, полиция устанавливает причастность задержанных к другим аналогичным кражам. В столице после погони задержаны трое уроженцев Московской области, подозреваемые в серии квартирных краж в Восточном и Юго-Восточном округах. Как сообщается на сайте столичного главка полиции, трое участников организованной группы были замечены на улице Вишняковской, где вынесли из жилого дома имущество на сумму свыше 80 тысяч рублей. Подозреваемые попытались скрыться с места преступления. Чтобы остановить машину, сотрудники полиции произвели предупредительный выстрел в воздух.Злоумышленники задержаны, двое из них являются ранее судимыми. Похищенное имущество изъято, полиция устанавливает причастность задержанных к другим аналогичным кражам.



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