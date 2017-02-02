"Ночным волкам" оставили землю и в Мневниках, и на особо охраняемой территории в Крылатском

2 июля 2015 г. На заповедном участке Крылатского, куда переедут "Ночные волки", начали стройку

На площадке, которая относится к охраняемым природным территориям, по официальной версии, начали восстанавливать некую стару дорогу, но жители уверены, что речь идет о подъезде к будущему байк-клубу.