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"Ночным волкам" оставили землю и в Мневниках, и на особо охраняемой территории в Крылатском
6 февраля 2017 г. | Время публикации 09:47 | Последние изменения 14:00
Рубрики: Общество  
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Moscow-Live.ru
"Ночные волки" сохранят за собой как историческую площадку клуба Sexton в Мневниках, которую байкеры должны были освободить из-за строительства Парламентского центра, так и новый участок на особо охраняемой территории в Крылатском. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Департамента городского имущества.

"Ночные волки" получили участок площадью 19,2 гектара в Татаровской пойме Крылатского в качестве компенсации за переезд с их исторической площадки в Мневниках. На "культовом" месте байкеров планировалось построить Парламентский центр, куда должны были переехать Госдума и Совет Федерации. Однако из-за финансовой ситуации строительство центра откладывается на неопределенный срок.

Власти согласовывают архитектурную концепцию развития участка в Крылатском, затем проект вынесут на публичные слушания. Эксперты оценивают его стоимость в сумму от 7,7 до 9,6 миллиарда рублей при условии, что власти разрешат здесь коммерческую застройку. Ранее сообщалось, что предоставленная байкерам земля относится к заповедным территориям, где новое строительство возможно только в случае изменения границ. Но о смене статуса участка ничего не известно.

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