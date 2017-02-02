"Ночным волкам" оставили землю и в Мневниках, и на особо охраняемой территории в Крылатском

"Ночные волки" сохранят за собой как историческую площадку клуба Sexton в Мневниках, которую байкеры должны были освободить из-за строительства Парламентского центра, так и новый участок на особо охраняемой территории в Крылатском
. Об этом РБК
сообщили в пресс-службе Департамента городского имущества.
"Ночные волки" получили участок площадью 19,2 гектара в Татаровской пойме Крылатского в качестве компенсации за переезд с их исторической площадки в Мневниках. На "культовом" месте байкеров планировалось построить Парламентский центр, куда должны были переехать Госдума и Совет Федерации. Однако из-за финансовой ситуации строительство центра откладывается на неопределенный срок
.
Власти согласовывают архитектурную концепцию развития участка в Крылатском, затем проект вынесут на публичные слушания. Эксперты оценивают его стоимость в сумму от 7,7 до 9,6 миллиарда рублей при условии, что власти разрешат здесь коммерческую застройку. Ранее сообщалось, что предоставленная байкерам земля относится к заповедным территориям, где новое строительство возможно только в случае изменения границ. Но о смене статуса участка ничего не известно.