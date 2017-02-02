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День рождения московского зоопарка отметят квестами и зооспектаклем
6 февраля 2017 г. | Время публикации 10:21 | Последние изменения 12:00
Рубрики: Праздники, Развлечения  
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Moscow-Live.ru
12 февраля Московскому зоопарку исполняется 153 года: к этому событию зоосад подготовил для горожан и туристов праздничную программу. Как сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы, гостей ждут бесплатные экскурсии, квесты и мастер-классы. Взрослые смогут смастерить съедобные игрушки для птиц, а дети увидят зооспектакль "Сказки русского леса", главные роли в котором исполнят питомцы контактного зоопарка. Запись на участие в программах стартует с нынешнего дня по телефону: 8 (499) 255-57-63, количество мест ограничено.

Кукольный спектакль по мотивам русских народных сказок начнется в 11:00 в галерее на старой территории зоопарка, после чего детей ждут беседы с демонстрацией животных. Они узнают, зачем ёжику грибы и ягоды, видит ли сова днём, и как лиса хвостом заметает следы. А в 13:00 начнётся квест "Именинный калейдоскоп". Чтобы дойти до финала и получить сувениры, участникам предстоит угадать, кто из обитателей самый многодетный и самый юный, а также в каких произведениях литературы встречается Московский зоопарк. Завершится квест мастер-классом по созданию полезных съедобных игрушек для обитателей "Дома птиц". В 15:00 начнётся лекция про обогащение среды: специалисты расскажут о том, как сделать жизнь животных в зоопарке сложнее, а значит, интереснее с помощью головоломок, игрушек и кормушек. По окончании лекции участники смогут посетить экскурсию в павильоне "Приматы".
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