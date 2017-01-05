Метро и наземный транспорт продлят работу в рождественскую ночь Рубрики: Общественный транспорт

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С 18:30 6 января автобусы маршрутов NN А, м3, т15, 255 могут следовать с увеличенными интервалами. Остановки "Метро "Кропоткинская" - Музей изобразительных искусств" на Волхонке и "Метро "Кропоткинская" в Соймоновском проезде для маршрутов автобуса NN м3, 255 временно отменяются. Пригородные электрички также будут ходить до поздней ночи. Около храмов на время богослужений ограничат движение транспорта. Московское метро и наземный городской транспорт будут работать дольше в рождественскую ночь, чтобы верующие смогли посетить ночные богослужения, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Департамента транспорта. Поезда метро будут курсировать до двух ночи, популярные маршруты наземного транспорта - до трех ночи. Режим работы маршрутов указан на сайте Мосгортранса С 18:30 6 января автобусы маршрутов NN А, м3, т15, 255 могут следовать с увеличенными интервалами. Остановки "Метро "Кропоткинская" - Музей изобразительных искусств" на Волхонке и "Метро "Кропоткинская" в Соймоновском проезде для маршрутов автобуса NN м3, 255 временно отменяются. Пригородные электрички также будут ходить до поздней ночи. Около храмов на время богослужений ограничат движение транспорта.



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