Ночь на Рождество будет аномально морозной

6 января 2017 г. МЧС предупреждает москвичей о 35-градусных морозах в ближайшие ночи

Крепкий мороз ожидается в ночь на 7 и 8 января. Спасатели рекомендуют по возможности воздержаться от продолжительного пребывания на улице. Возле храмов развернуто 200 передвижных пунктов выдачи чая и горячей еды.