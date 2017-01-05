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Ночь на Рождество будет аномально морозной
6 января 2017 г. | Время публикации 18:00
Рубрики: Погода  
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Global Look Press
В ночь на 7 января в столице местами пройдет снег, температура в Москве составит минус 25 - минус 23 градуса, по области до 27 мороза, а местами воздух остынет до минус 32, сообщает Гидрометцентр. Днем в столице минус 23 - минус 21 градус, по области минус 25 - минус 20. Ветер северный, северо-восточный 5-10 метров в секунду. Местами гололедица.

МЧС советует горожанам меньше находиться на улице в связи с сильными морозами, автомобилистов тоже просят по возможности отказаться от длительных поездок. Возле храмов, где пройдут праздничные богослужения, развернутся мобильные пункты выдачи чая и горячей еды.
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Крепкий мороз ожидается в ночь на 7 и 8 января. Спасатели рекомендуют по возможности воздержаться от продолжительного пребывания на улице. Возле храмов развернуто 200 передвижных пунктов выдачи чая и горячей еды.

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