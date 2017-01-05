Ночь на Рождество будет аномально морозной

В ночь на 7 января в столице местами пройдет снег, температура в Москве составит минус 25 - минус 23 градуса, по области до 27 мороза, а местами воздух остынет до минус 32, сообщает Гидрометцентр. Днем в столице минус 23 - минус 21 градус, по области минус 25 - минус 20. Ветер северный, северо-восточный 5-10 метров в секунду. Местами гололедица.
МЧС советует горожанам меньше находиться на улице
в связи с сильными морозами, автомобилистов тоже просят по возможности отказаться от длительных поездок. Возле храмов, где пройдут праздничные богослужения, развернутся мобильные пункты выдачи чая и горячей еды.