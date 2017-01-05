Отслужившие новогодние елки начнут принимать в переработку с 9 января Рубрики: Общество

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Global Look Press



Хвойные отправят на перерабатывающее древесные отходы предприятие, где они превратятся в древесную щепу и почвогрунт. Такие удобрения готов принять Тимирязевский питомник. "На мусорных полигонах, куда попадают неправильно утилизированные ели, нет условий для их естественного разложения, и органические вещества не вернутся в почву", - пояснили в департаменте. Москвичей призывают после праздников сдать на переработку живые новогодние елки. С 9 по 15 января отслужившие ели, сосны и пихты будут принимать с 8 утра до 17:00 в пункте раздельного сбора отходов экоцентра "Битцевский лес" по адресу: Новоясеневский тупик, дом 1, строение 3. Об этом сообщает Департамент природопользования и охраны окружающей среды.Хвойные отправят на перерабатывающее древесные отходы предприятие, где они превратятся в древесную щепу и почвогрунт. Такие удобрения готов принять Тимирязевский питомник. "На мусорных полигонах, куда попадают неправильно утилизированные ели, нет условий для их естественного разложения, и органические вещества не вернутся в почву", - пояснили в департаменте.



Предыдущая статья | Следующая статья

