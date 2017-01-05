Стадион "Лужники" сдадут после реконструкции в марте

На Большой спортивной арене "Лужники" завершились основные строительные работы, стадион планируется сдать в марте. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. По его словам, на арене идет пуск и наладка оборудования, монтаж инженерных систем, установка кресел.
"Перед нами стоит задача сдать объект к марту. Сегодня можно уже точно сказать, что строительные работы на стадионе завершены. В мае у нас останется внешнее благоустройство, подготовка временных сооружений", – цитирует Хуснуллина РИАМО
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Заммэра отметил, что ударившие морозы помогли протестировать систему подогрева поля. "Несмотря на эти холода, система отлично работает, трава на игровом поле сейчас в отличном состоянии", - сказал глава столичного стройкомплекса. На строительстве "Лужников" занято порядка 2300 человек. Помимо БСА, работы ведутся еще на 14 объектах комплекса. В этом году на Большой спортивной арене должны пройти матчи Кубка конфедераций, а в 2018 году "Лужники" примут ключевые матчи чемпионата мира по футболу: матч открытия, полуфинал и финал.