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Стадион "Лужники" сдадут после реконструкции в марте
6 января 2017 г. | Время публикации 13:15 | Последние изменения 13:57
Рубрики: Городская инфраструктура  
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Global Look Press
На Большой спортивной арене "Лужники" завершились основные строительные работы, стадион планируется сдать в марте. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. По его словам, на арене идет пуск и наладка оборудования, монтаж инженерных систем, установка кресел.

"Перед нами стоит задача сдать объект к марту. Сегодня можно уже точно сказать, что строительные работы на стадионе завершены. В мае у нас останется внешнее благоустройство, подготовка временных сооружений", – цитирует Хуснуллина РИАМО.

Заммэра отметил, что ударившие морозы помогли протестировать систему подогрева поля. "Несмотря на эти холода, система отлично работает, трава на игровом поле сейчас в отличном состоянии", - сказал глава столичного стройкомплекса. На строительстве "Лужников" занято порядка 2300 человек. Помимо БСА, работы ведутся еще на 14 объектах комплекса. В этом году на Большой спортивной арене должны пройти матчи Кубка конфедераций, а в 2018 году "Лужники" примут ключевые матчи чемпионата мира по футболу: матч открытия, полуфинал и финал.

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