Стадион "Лужники" сдадут после реконструкции в марте

9 ноября 2016 г. Павильон для уличных видов спорта появится в "Лужниках"

Двухэтажный павильон площадью 500 квадратных метров включит в себя зону для спортсменов и хранения инвентаря, буфет и спортзал. Террасы по бокам будут работать как зоны общепита или проката спортинвентаря