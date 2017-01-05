МЧС предупреждает москвичей о 35-градусных морозах в ближайшие ночи Рубрики: Погода

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Возле московских храмов, где пройдут рождественские богослужения, откроется около 200 передвижных пунктов горячего питания и чая, сообщил заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. По его словам, все системы жизнеобеспечения столицы в морозы работают без сбоев, передает



Спасатели напоминают, что при признаках обморожения пострадавших нельзя растирать снегом, спиртом, маслами и жиром. Быстрое отогревание отмороженных конечностей у костра, бесконтрольное применение грелок тоже может ухудшить состояние. "Первое, что надо сделать при признаках обморожения, - доставить пострадавшего в ближайшее теплое помещение, снять промерзшую обувь, носки, перчатки. Одновременно с проведением мероприятий первой помощи необходимо срочно вызвать врача для оказания врачебной помощи", - советуют в МЧС.



Столичное управление МЧС предупреждает о сильном морозе до минус 35 градусов в ночь на 7 и 8 января и рекомендует по возможности воздержаться от долгого пребывания на улице. "Во избежание переохлаждения или обморожения надевайте теплую одежду и обувь. Водителям в морозы желательно отказаться от дальних поездок, быть предельно осторожными и внимательными на автодорогах, соблюдать скоростной режим", - говорится в сообщении.Возле московских храмов, где пройдут рождественские богослужения, откроется около 200 передвижных пунктов горячего питания и чая, сообщил заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. По его словам, все системы жизнеобеспечения столицы в морозы работают без сбоев, передает "Интерфакс" . Коммунальные службы продолжают круглосуточно очищать улицы после двухдневного снегопада.Спасатели напоминают, что при признаках обморожения пострадавших нельзя растирать снегом, спиртом, маслами и жиром. Быстрое отогревание отмороженных конечностей у костра, бесконтрольное применение грелок тоже может ухудшить состояние. "Первое, что надо сделать при признаках обморожения, - доставить пострадавшего в ближайшее теплое помещение, снять промерзшую обувь, носки, перчатки. Одновременно с проведением мероприятий первой помощи необходимо срочно вызвать врача для оказания врачебной помощи", - советуют в МЧС.



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