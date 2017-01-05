Сомнительное благоустройство московских парков в новом году обретет новый масштаб

2 декабря 2015 г. Парк в Печатниках "украсили" скамейками-гробами

В парке вдоль Москвы-реки на печально известной улице Гурьянова расставили деревянные скамейки, напоминающие гробы. Жители района подарку не рады. По данным блоггеров, монтаж обошелся в 85 миллионов рублей.