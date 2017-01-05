Сомнительное благоустройство московских парков в новом году обретет новый масштаб

Столичные власти в 2017 году планируют с еще большими усилиями взяться за реорганизацию городских парков. Цели озвучиваются прежние: сделать парки более удобными для жителей, однако, как показывает практика, работы по благоустройству зачастую выполняются неудовлетворительно, а выделенные на это огромные деньги оказываются фактически выброшены на ветер.
В декабре заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков заявил, что в 2017 году станут организованными все неучтенные парковые территории столицы, причем работы будут проводиться не только в пределах "старой" Москвы, но и на присоединенных территориях.
Кроме того, в ноябре директор "Мосгорпарка" Вячеслав Дунаев рассказал о намерении преобразить московские все районные парки до уровня центральных
, чтобы предоставить жителям "желаемые услуги и развлечения". "Речь идет не только об инфраструктуре, но и об уровне мероприятий и регулярных занятий. Именно в районных парках горожане бывают каждый день ", - отмечал Дунаев.
Наглядным примером попыток подобного "благоустройства" является Кузьминский лесопарк
. В 2015 году компании-подрядчику поручили "отремонтировать" тысячи квадратных метров тропинок, газона и покрытия местного пляжа. Никаких объективных причин для проведения подобных работ не было, а ущерб от них очевиден
. Например, для создания пляжа на берегу местного пруда были высыпаны горы песка. Сам по себе этот материал экологически нейтрален, но перед его укладкой в парк приехали бульдозеры, которые полностью уничтожили на берегу травяной покров. Кроме того, на территории заказника был залит бетон под спортивную площадку.
Зимой прошлого года Кузьминскому лесопарку досталось еще "благоустройства" - там началась установка новых фонарных столбов, о которых проектировщики ранее отзывались исключительно как о "красивых" и "современных". Как отмечали природозащитники, фонари в парке втыкали буквально через каждые 20-30 метров
друг от друга, но какой в этом смысл - чиновники не объясняли. Даже с точки зрения безопасности подобная мера крайне сомнительна: когда человек идет по дороге ночью, освещенный со всех сторон и ослепленный ярким светом софитов, то он становится легкой мишенью для злоумышленников, которые могут скрываться в тени.
Минувшим летом активисты рассказывали о ходе работ по благоустройству в природном парке в пойме реки Городня
. Он был фактически превращен в пустырь, по которому ездит строительная техника. В пойме реки прошла массовая вырубка больших деревьев, здоровые деревья были изуродованы, густой природный газон был уничтожен, а верхний слой земли во многих местах был полностью срыт. А в Серебряном бору
несколько лет назад природные тропинки заменили на дорожки из цементно-шлаковой смеси, которые поднимают много пыли и выглядят неэстетично. Зато по ним можно будет пустить коммерческий транспорт, и, вероятно, эту цель и преследовали чиновники.
Тема "избыточного благоустройства" не раз поднималась экспертами. Они отмечали, что работы плохо спланированы, а выполняются, зачастую, неудовлетворительно. Защитники Кузьминского лесопарка отмечали и другую важную деталь: рабочая группа, которая согласовывала проект, была собрана из представителей управ, префектуры ЮВАО и церкви. "Подобная рабочая группа согласует любой, даже самый вредительский проект", - жаловались москвичи.