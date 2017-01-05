В столице задержали приезжего, устроившего стрельбу на камеру

Столичные полицейские задержали подозреваемого в стрельбе
, сообщила ТАСС официальный представитель МВД Ирина Волк. Ранее в интернете появился видеоролик
, на котором мужчина достает из багажника внедорожника похожий на автомат предмет и несколько раз стреляет в воздух.
По данным СМИ, инцидент произошел в период с 29 декабря по 1 января на парковке недалеко от ресторана в районе Медведково. Как сообщила Волк, задержанный - уроженец Махачкалы 1988 года рождения, который приехал в Москву, чтобы устроиться на работу, и жил в хостеле. Предположительно, стрельба велась имитационными боеприпасами из макета автомата. Материалы направлены в следственные органы.