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В столице задержали приезжего, устроившего стрельбу на камеру
6 января 2017 г. | Время публикации 17:02 | Последние изменения 17:14
Рубрики: Криминал  
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Moscow-Live.ru
Столичные полицейские задержали подозреваемого в стрельбе, сообщила ТАСС официальный представитель МВД Ирина Волк. Ранее в интернете появился видеоролик, на котором мужчина достает из багажника внедорожника похожий на автомат предмет и несколько раз стреляет в воздух.

По данным СМИ, инцидент произошел в период с 29 декабря по 1 января на парковке недалеко от ресторана в районе Медведково. Как сообщила Волк, задержанный - уроженец Махачкалы 1988 года рождения, который приехал в Москву, чтобы устроиться на работу, и жил в хостеле. Предположительно, стрельба велась имитационными боеприпасами из макета автомата. Материалы направлены в следственные органы.

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