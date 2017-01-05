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Минувшая ночь с температурой почти до минус 27 стала самой морозной с начала зимы
6 января 2017 г. | Время публикации 10:38 | Последние изменения 11:15
Рубрики: Погода  
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Moscow-Live.ru
Ночь на пятницу, 6 января, стала самой холодной с начала зимы, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Гидрометцентр. Столбики термометров в столице опускались до минус 24 градусов, в Подмосковье - до 26,8 мороза.

До этого самой холодной была ночь на 16 декабря, когда воздух остывал до минус 18,9 градуса. Ожидается, что в ближайшие ночи температура воздуха может упасть до минус 30 и даже ниже. Сильные морозы, по данным синоптиков, продержатся в Москве до 10 января. К середине следующей недели температура вернется в норму.
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Пятница, 6 января 2017 г. // Последняя новость 14:37
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