Минувшая ночь с температурой почти до минус 27 стала самой морозной с начала зимы Рубрики: Погода

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До этого самой холодной была ночь на 16 декабря, когда воздух остывал до минус 18,9 градуса. Ожидается, что в ближайшие ночи температура воздуха может упасть до минус 30 и даже ниже. Сильные морозы, по данным синоптиков, продержатся в Москве до 10 января. К середине следующей недели температура вернется в норму. Ночь на пятницу, 6 января, стала самой холодной с начала зимы, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Гидрометцентр. Столбики термометров в столице опускались до минус 24 градусов, в Подмосковье - до 26,8 мороза.До этого самой холодной была ночь на 16 декабря, когда воздух остывал до минус 18,9 градуса. Ожидается, что в ближайшие ночи температура воздуха может упасть до минус 30 и даже ниже. Сильные морозы, по данным синоптиков, продержатся в Москве до 10 января. К середине следующей недели температура вернется в норму.



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