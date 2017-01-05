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Первый в новом году велопарад пройдет в Москве 8 января
6 января 2017 г. | Время публикации 12:09 | Последние изменения 12:33
Рубрики: Общество  
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© РИА Новости / Максим Блинов
Первый в этом году Московский велопарад пройдет в последний день новогодних каникул 8 января, сообщает Департамент транспорта. Ожидается участие около пяти тысяч человек, в том числе гостей из Санкт-Петербурга, Тулы, Петрозаводска, Новосибирска, других городов России и стран СНГ. Маршрут пройдет по набережным Москвы-реки до Кремля и обратно.

Велопарад стартует в 11:00 на 3-й Фрунзенской улице. Для удобства участников провоз велосипедов в электричках весь день будет бесплатным. Велосипедисты намерены "продемонстрировать, что зима не является преградой для развития велокультуры, но предполагает создание безопасной велоинфраструктуры, а также более качественную уборку улиц". Средняя скорость движения колонны не будет превышать 14-15 км/ч. В прошлом году первый зимний велопарад, прошедший 9 января, собрал более трех тысяч участников, несмотря на оранжевый уровень опасности погоды.
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