Освященный рождественский вагон появился в столичном метро

6 января 2017 г. Метро и наземный транспорт продлят работу в рождественскую ночь

Поезда метро будут курсировать до двух ночи, популярные маршруты наземного транспорта – до трех ночи. Пригородные электрички тоже будут ходить допоздна. Около храмов на время богослужений ограничат движение транспорта.