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Освященный рождественский вагон появился в столичном метро
6 января 2017 г. | Время публикации 17:37
Рубрики: Метрополитен  
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© РИА Новости / Алексей Филиппов
Освященный рождественский вагон впервые запустили в московском метро в составе новогоднего поезда, который курсирует по Кольцевой линии, передает РИАМО. Основным элементом оформления вагона стала Вифлеемская звезда - символ Рождества Христова. Стены поезда украшены еловыми ветвями и снежинками.

По словам начальника Московского метрополитена Дмитрия Пегова, новогодний поезд пользуется большой популярностью. С 28 декабря он перевез более 120 тысяч пассажиров. Состав будет ходить до 15 января. Пегов отметил, что в Рождество маленькие пассажиры метро получат сладкие подарки, детей также будут развлекать аниматоры. В рождественскую ночь подземка будет работать до двух часов.
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