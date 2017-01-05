Освященный рождественский вагон появился в столичном метро

Освященный рождественский вагон впервые запустили в московском метро в составе новогоднего поезда, который курсирует по Кольцевой линии, передает РИАМО
. Основным элементом оформления вагона стала Вифлеемская звезда - символ Рождества Христова. Стены поезда украшены еловыми ветвями и снежинками.
По словам начальника Московского метрополитена Дмитрия Пегова, новогодний поезд пользуется большой популярностью. С 28 декабря он перевез более 120 тысяч пассажиров. Состав будет ходить до 15 января. Пегов отметил, что в Рождество маленькие пассажиры метро получат сладкие подарки, детей также будут развлекать аниматоры. В рождественскую ночь подземка будет работать до двух часов
.