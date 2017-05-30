Около 100 домов выбыли из программы реновации, Собянин пообещал к ним "не прикасаться"

Жители около 100 домов в Москве проголосовали против включения в программу реновации, сообщил на парламентских слушаниях
в Госдуме столичный мэр Сергей Собянин. Он отметил, что дом автоматически исключается из предварительного списка на снос, если против проголосовали более трети жителей.
После этого "не собираемся к нему прикасаться - живите спокойно, никто вас тревожить не будет", сказал Собянин, которого цитирует "Интерфакс"
. Промежуточные итоги голосования по конкретным адресам публикуются на портале mos.ru
.
Он не исключил, что при составлении предварительного списка домов для голосования были допущены технические ошибки, "но 90% включены правильно, и подавляющее большинство жителей поддерживают эту программу". По последним данным, которые привел мэр, в голосовании приняли участие 57 процентов собственников квартир и нанимателей. Средний уровень поддержки программы, по его словам, составляет 88 процентов.
"Это не означает, что все 100% домов согласны, мы видим, что около 10% пока не перевалили за две трети, но 90% домов сегодня явно и однозначно говорят о том, что они за эту программу, что они верят в нее и надеются, что она будет реализована", - цитирует Собянина РИА "Новости"
.
Он подчеркнул, что пока ни один конкретный дом не включен в программу реновации ни для сноса, ни для переселения. Так Собянин ответил на жительнице, приведшей в пример дом, куда ее якобы собираются переселить. "Еще закон не принят, еще программа не составлена, поэтому никаких конкретных домов для переселения быть не должно. Я не знаю, о чем вы говорите", - приводит слова Собянина "Газета.Ru"
.
Мэр добавил, что столичные власти приняли решение расселять ветхие общежития и коммуналки, которые изначально не попали в предварительные списки. Желание попасть в программу, по словам Собянина, выразили жильцы более 200 таких домов, передает агентство "Москва"
. Между тем в редакции законопроекта о реновации, предлагаемой к рассмотрению во втором чтении, говорится, что в программу не будут включены аварийные дома, включенные в правительственную программу переселения граждан из ветхого и устаревшего жилья.