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Около 100 домов выбыли из программы реновации, Собянин пообещал к ним "не прикасаться"
6 июня 2017 г. | Время публикации 18:10 | Последние изменения 18:22
Рубрики: Недвижимость  
Сюжет: Снос жилья и реновация кварталов
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Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации
Жители около 100 домов в Москве проголосовали против включения в программу реновации, сообщил на парламентских слушаниях в Госдуме столичный мэр Сергей Собянин. Он отметил, что дом автоматически исключается из предварительного списка на снос, если против проголосовали более трети жителей.

После этого "не собираемся к нему прикасаться - живите спокойно, никто вас тревожить не будет", сказал Собянин, которого цитирует "Интерфакс". Промежуточные итоги голосования по конкретным адресам публикуются на портале mos.ru.

Он не исключил, что при составлении предварительного списка домов для голосования были допущены технические ошибки, "но 90% включены правильно, и подавляющее большинство жителей поддерживают эту программу". По последним данным, которые привел мэр, в голосовании приняли участие 57 процентов собственников квартир и нанимателей. Средний уровень поддержки программы, по его словам, составляет 88 процентов.

"Это не означает, что все 100% домов согласны, мы видим, что около 10% пока не перевалили за две трети, но 90% домов сегодня явно и однозначно говорят о том, что они за эту программу, что они верят в нее и надеются, что она будет реализована", - цитирует Собянина РИА "Новости".

Он подчеркнул, что пока ни один конкретный дом не включен в программу реновации ни для сноса, ни для переселения. Так Собянин ответил на жительнице, приведшей в пример дом, куда ее якобы собираются переселить. "Еще закон не принят, еще программа не составлена, поэтому никаких конкретных домов для переселения быть не должно. Я не знаю, о чем вы говорите", - приводит слова Собянина "Газета.Ru".

Мэр добавил, что столичные власти приняли решение расселять ветхие общежития и коммуналки, которые изначально не попали в предварительные списки. Желание попасть в программу, по словам Собянина, выразили жильцы более 200 таких домов, передает агентство "Москва". Между тем в редакции законопроекта о реновации, предлагаемой к рассмотрению во втором чтении, говорится, что в программу не будут включены аварийные дома, включенные в правительственную программу переселения граждан из ветхого и устаревшего жилья.

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