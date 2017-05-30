Накануне в столице за несколько часов выпала недельная норма осадков

В течение нескольких часов в столице выпало более 20% месячной нормы осадков. Как сообщается на сайте
Метеобюро Москвы и области, с 12 до 18 часов 5 июня выпало 15 миллиметров осадков, по данным автоматических метеостанций, количество осадков в столице составило до 22 миллиметров. При этом месячная норма осадков в столице составляет 75 миллиметров.
В настоящее время атмосферное давление в Москве начало расти, существенных осадков не ожидается, воздух прогреется до 20-22 градусов. А к середине недели в столице потеплеет
. В среду, 7 июня, осадков не ожидается, температура воздуха прогнозируется в районе 21-23 градусов в Москве и 18-23 - в области. В четверг, 8 июня, местами ожидается небольшой дождь. Воздух прогреется до 19-21 градусов в столице и 17-22 в Подмосковье.