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Накануне в столице за несколько часов выпала недельная норма осадков
6 июня 2017 г. | Время публикации 12:07 | Последние изменения 13:34
Рубрики: Погода  
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Moscow-Live.ru
В течение нескольких часов в столице выпало более 20% месячной нормы осадков. Как сообщается на сайте Метеобюро Москвы и области, с 12 до 18 часов 5 июня выпало 15 миллиметров осадков, по данным автоматических метеостанций, количество осадков в столице составило до 22 миллиметров. При этом месячная норма осадков в столице составляет 75 миллиметров.

В настоящее время атмосферное давление в Москве начало расти, существенных осадков не ожидается, воздух прогреется до 20-22 градусов. А к середине недели в столице потеплеет. В среду, 7 июня, осадков не ожидается, температура воздуха прогнозируется в районе 21-23 градусов в Москве и 18-23 - в области. В четверг, 8 июня, местами ожидается небольшой дождь. Воздух прогреется до 19-21 градусов в столице и 17-22 в Подмосковье.
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