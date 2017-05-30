Главу СК попросили проверить траты московской мэрии на благоустройство

Депутат Госдумы Валерий Рашкин обратился к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой проверить на наличие коррупционной составляющей траты столичной мэрии на благоустройство. Поводом для такого запроса стало недавнее расследование телеканала "Дождь", который обнаружил немало странного
в состоявшихся и запланированных тендерах по программе "Моя улица".
Рашкин в своем обращении, которое также приводит "Дождь"
, заявил о необходимости провести проверку опубликованной в СМИ информации по тратам на благоустройство, а заодно призвал Бастрыкина уточнить, насколько законны столь масштабные расходы бюджетных средств, которые позволяют себе столичные власти.
Напомним, в журналистском расследовании, которое было обнародовано в конце мая, рассказывалось, что на пересечении Рязанского проспекта и МКАД власти планируют разбить гигантский газон площадью больше 330 тысяч квадратных метров и стоимостью 330 миллионов рублей. Там же вблизи проезжей части будут высажены 145 кленов остролистных по 200 тысяч рублей каждый. Еще тридцать лип общей стоимостью 23,5 миллиона рублей также появятся на Котельнической и Гончарной набережных.
На 350-метровой улице Каретный Ряд мэрия решила поставить сразу 190 скамеек, в том числе 160 гранитных "индивидуального изготовления" по 45 тысяч рублей за штуку. Еще дороже обойдутся скамейки с вазонами на Бульварном кольце – по 260 тысяч. Цена всего контракта на благоустройство Бульварного кольца – 3,4 миллиарда рублей. На Садовом кольце от Таганской площади до Павелецкого вокзала появится 11 гранитных кадок по 1,15 миллиона рублей. Не обошлось в материале и без упоминания традиционного пункта благоустройства - перекладки плитки.