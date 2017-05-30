Спикер Госдумы назвал противников реновации "политиканами и демагогами" и обвинил в проплаченности

31 мая 2017 г. Столичный мэр усомнился, что на митинги против реновации ходят именно жильцы хрущевок

Мэр заявил, что публичное сопротивление программе реновации не стало для него неожиданностью, однако 90% голосующих по программе реновации выступают за ее принятие.