Спикер Госдумы назвал противников реновации "политиканами и демагогами" и обвинил в проплаченности

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал "безответственными политиканами и демагогами" противников программы реновации жилья в Москве. "Проект важный, ответственный, необходимый. Его дискредитация вредна. А сейчас посмотрите - идет атака на тех, кто реализует этот проект, идет дискредитация этого проекта, людей за деньги выводят на митинги", - цитирует Володина "Интерфакс"
.
Он заявил, что "ответственная власть ищет пути решения. А безответственные политиканы находят причины для того, чтобы проект был не реализован". Критики программы, по его словам, как правило, сами не живут и не жили в хрущевках. В дискредитации проекта реновации, по его утверждению также принимает участие "заинтересованный бизнес, который теряет рынки, потому что снижается себестоимость квадратного метра".
Глава профильного думского комитета по транспорту и строительству Евгений Москвичев в свою очередь заявил о поддельных подписях против законопроекта о реновации, поступивших в Госдуму в течение недели. По его словам, из 20 тысяч подписей более 6 тысяч оказались дублями, а реальным жителям районов, попадающих под реновацию, принадлежит только 4 тысячи подписей. Все остальное, заявил Москвичев, "подделка", а в числе упомянутых 4 тысяч подписей "50 процентов тех, кто на самом деле за снос".
Москвичев отметил, что депутаты "вынуждены были" проверить и списки жителей, приглашенных на парламентские слушания
по законопроекту о реновации 6 июня. Каждая фракция Госдумы и каждый депутат независимо от фракции получили право пригласить на слушания до 10 человек. В результате в слушаниях примут участие около 300 жителей хрущевок, которые могут быть включены в программу реновации.
Отметим, что список приглашенных в открытом доступе не публиковался. При этом активисты "сносных" районов, выступающие против реновации, писали в соцсетях, что не получали приглашений на слушания. Перед началом слушаний москвичи намерены прийти к зданию Госдумы на Охотном Ряду и добиваться допуска на мероприятие.
Слушания по реновации начались в 14:00. Трансляция
ведется на сайте Госдумы. В дискуссии принимают участие лидеры всех четырех парламентских фракций. Также подтверждено участие мэра Москвы Сергея Собянина и представителей правительства. Володин заявил, что слушания пройдут прежде всего для того, чтобы услышать мнение жителей, чьи дома попадают под реновацию. Если прозвучат интересные и важные предложения, они будут рассмотрены в виде поправок в ходе обсуждения законопроекта во втором чтении
. При этом необходимости торопиться с принятием закона в целом у властей нет, заявил Володин ТАСС.
Кроме парламентских слушаний обсуждение законопроекта, по его мнению, должно пройти в Мосгордуме и Общественной палате Москвы. Напомним, 2 июня в Мосгордуме прошел круглый стол
о правовых аспектах реновации, но ни один из приглашенных на него столичных чиновников не явился. 19 мая общественные слушания проходили в Общественной палате России
.
"Нужно сейчас максимально доработать нормы закона, чтобы они эффективно решали проблемы людей, реализовать этот проект как пилотный в Москве, хотя бы частично увидеть, насколько он решает проблемы граждан и насколько он эффективен", - заявил Володин.