Центр мобильности пассажиров в метро отказывается помогать незрячим людям с собаками-поводырями

Вокруг Центра мобильности пассажиров московского метрополитена разгорелся очередной скандал. Незрячие граждане, которые передвигаются при помощи собаки-поводыря, утверждают, что центр не принимает их заявки, так как сотрудникам не положено работать, если человека уже сопровождает собака. Об этом пишет "Московский комсомолец"
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"Обычно мне не нужны сопровождающие, так как меня отлично водит моя собака Диана, и все мои маршруты она знает, - рассказывает слепая уличная певица Юлия Дьякова. - Но сейчас в метро часто ремонтируют что-то, и приходится пользоваться незнакомым выходом или переходом. Я обратилась к сотрудникам центра, но мне ответили, что раз я с собакой, то они не имеют права мне помогать. Потом ко мне подошла в метро девушка, представилась сотрудником центра мобильности и спросила, не нужна ли помощь. Она пояснила, что они не обязаны помогать слепым с собаками, но она все равно поможет в обход правил. Я удивилась - что за правила такие? Мои незрячие друзья подтвердили, что все, у кого есть собаки-поводыри, получали от этой службы отказы".
По словам Дьяковой, начальство метро переоценивает возможности собак, которые хорошо работают на знакомых маршрутах, но путаются на незнакомой станции. Еще тяжелее бывает иногородним слепым, собаки которых плохо ориентируются в подземке, а сотрудники центра на все заявки отвечают отказом. В руководстве и пресс-службе метро сложившуюся ситуацию не комментируют.
Служба помощи маломобильным пассажирам заработала в метро осенью 2013 года, но инвалидам по-прежнему непросто воспользоваться подземкой. В 2014 году журналистка в качестве эксперимента попыталась оформить заявку на перевозку колясочника и столкнулась с тем, что на станциях, не оборудованных лифтами
, им помочь не могут. Из более чем 200 станций лифты предусмотрены только на 23, при этом часть закрыты на ремонт или профилактику.
В декабре 2015 года член оргкомитета чемпионата для инвалидов пожаловалась на то, что заявку на помощь службы пришлось подгонять под нормы, а сотрудники плохо знают районы
, прилегающие к станциям метро. Сначала инвалидов вывели не туда, а затем, осознав ошибку, их заставили вновь спуститься в метро и пройти по платформе, вместо того, чтобы добраться по поверхности. При этом связаться с девушкой, оставившей заявку, работники службы почему-то не захотели. А возле станции метро "Фонвизинская" работает лифт, услугу которого нужно бронировать по телефону
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