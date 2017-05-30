Вход на станцию метро "Комсомольская" ограничат вечером в будни Рубрики: Метрополитен

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Moscow-Live.ru С 6 июня эскалаторы на станции метро "Комсомольская" Кольцевой линии на выходе к Ярославскому и Ленинградскому вокзалам будут работать только на подьем. Это ограничение коснется будних дней с 18:15 до 18:50 (в пятницу - с 17:10). Об этом агентству "Москва" сообщили в пресс-службе столичной подземки.



Вход на станцию в указанное время будет осуществляться через станцию "Комсомольская" Сокольнической линии. В остальное время вход и выход пассажиров будет осуществляться в обычном режиме. "Новый график необходим для распределения большого пассажиропотока и безопасной перевозки пассажиров в часы пик в летний период. Администрация Московского метрополитена приносит извинения за временные неудобства и призывает пассажиров заранее планировать маршруты своих поездок с учетом указанных ограничений", - отметили в пресс-службе.







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