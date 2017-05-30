]]>
]]>
NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
6
июня
pda
Поиск
Архив

На метро в Москве за год потратили почти 150 млрд рублей, а открыли в 3 раза меньше запланированного
6 июня 2017 г. | Время публикации 19:37
Рубрики: Экономика, Метрополитен  
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
Global Look Press
Московские власти в 2016 году потратили 146,7 миллиарда рублей на строительство метрополитена, но станций было открыто почти в три раза меньше, чем планировалось, пишет РБК со ссылкой на проект закона об исполнении столичного бюджета за прошлый год.

Затраты на метрополитен составили самую крупную часть расходов на транспортное строительство в прошлом году. Однако из 14 обещанных станций было открыто только пять - "Румянцево" и "Саларьево" Сокольнической линии, "Бутырская", "Фонвизинская" и "Петровско-Разумовская" Люблинско-Дмитровской линии.

В пресс-службе департамента строительства пояснили, что средства были направлены "на предпроектные, проектно-изыскательские работы, подготовку территории, строительство линий, электродепо и ТПУ ввода 2016-2020 годов". В 2017 году на строительство метро планируется выделить 157 миллиардов рублей и открыть 19 станций. Пока открыто три - "Минская", "Ломоносовский проспект" и "Раменки" Калининско-Солнцевской линии.

Эксперт организации "Город и транспорт" Владимир Свириденков объяснил постоянное расхождение между обещаниями и реальными сроками открытия станций тем, что сроки объявляют не профессиональные строительные организации, а чиновники. Открытие уже построенных станций, по его словам, часто задерживается из-за проблем с поставками оборудования, трудностей с коммуникациями и согласований с собственниками территорий.

Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
1.06.2017   12:20
6
19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
]]>
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня ]]>
Система Orphus
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Вторник, 6 июня 2017 г. // Последняя новость 20:00
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSmsk.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSmsk.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 NEWSmsk.com
]]>
]]>