На метро в Москве за год потратили почти 150 млрд рублей, а открыли в 3 раза меньше запланированного Метрополитен Рубрики: Экономика

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Затраты на метрополитен составили самую крупную часть расходов на транспортное строительство в прошлом году. Однако из 14 обещанных станций было открыто только пять - "Румянцево" и "Саларьево" Сокольнической линии, "Бутырская", "Фонвизинская" и "Петровско-Разумовская" Люблинско-Дмитровской линии.



В пресс-службе департамента строительства пояснили, что средства были направлены "на предпроектные, проектно-изыскательские работы, подготовку территории, строительство линий, электродепо и ТПУ ввода 2016-2020 годов". В 2017 году на строительство метро планируется выделить 157 миллиардов рублей и открыть 19 станций. Пока открыто три - "Минская", "Ломоносовский проспект" и "Раменки" Калининско-Солнцевской линии.



Эксперт организации "Город и транспорт" Владимир Свириденков объяснил постоянное расхождение между обещаниями и реальными сроками открытия станций тем, что сроки объявляют не профессиональные строительные организации, а чиновники. Открытие уже построенных станций, по его словам, часто задерживается из-за проблем с поставками оборудования, трудностей с коммуникациями и согласований с собственниками территорий.



Московские власти в 2016 году потратили 146,7 миллиарда рублей на строительство метрополитена, но станций было открыто почти в три раза меньше, чем планировалось, пишет РБК со ссылкой на проект закона об исполнении столичного бюджета за прошлый год.Затраты на метрополитен составили самую крупную часть расходов на транспортное строительство в прошлом году. Однако из 14 обещанных станций было открыто только пять - "Румянцево" и "Саларьево" Сокольнической линии, "Бутырская", "Фонвизинская" и "Петровско-Разумовская" Люблинско-Дмитровской линии.В пресс-службе департамента строительства пояснили, что средства были направлены "на предпроектные, проектно-изыскательские работы, подготовку территории, строительство линий, электродепо и ТПУ ввода 2016-2020 годов". В 2017 году на строительство метро планируется выделить 157 миллиардов рублей и открыть 19 станций. Пока открыто три - "Минская", "Ломоносовский проспект" и "Раменки" Калининско-Солнцевской линии.Эксперт организации "Город и транспорт" Владимир Свириденков объяснил постоянное расхождение между обещаниями и реальными сроками открытия станций тем, что сроки объявляют не профессиональные строительные организации, а чиновники. Открытие уже построенных станций, по его словам, часто задерживается из-за проблем с поставками оборудования, трудностей с коммуникациями и согласований с собственниками территорий.



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