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Мусорные горы в Москве разрастаются, а вину за это чиновники вешают друг на друга
6 июня 2017 г. | Время публикации 13:42 | Последние изменения 14:14
Рубрики: Городская инфраструктура  
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Moscow-Live.ru
Пока столичные органы исполнительной власти не могут разобраться, на чьей территории разрастаются свалки отходов, Москва все больше погрязает в горах мусора. К такому выводу пришли активисты московского штаба Общероссийского народного фронта после проведения мероприятия "Генеральная уборка". Ответственность за происходящее чиновники брать не хотят, ловко пользуясь пробелами в городском законодательстве.

Дело в том, что границы административных округов Москвы не имеют ограждений или пограничных столбов, и эти несколько десятков метров - возможность для чиновников переложить проблемы на соседей. "Если бы кто-то вдруг решил использовать эту территорию в коммерческих целях, ее принадлежность определилась бы в течение нескольких дней. А вот пока земля захламлена, от нее легко можно отказаться", - отметила эксперт ОНФ Наталья Розина.

Один из наиболее ярких примеров подобных махинаций можно наблюдать в Зеленоградском административном округе, где нашлись залежи строительного мусора. Обращение по этому поводу на портал "Наш город" дало неожиданный результат: управа района Старое Крюково сообщила, что территория под свалкой ей не принадлежит. Похожая ситуация - в Троицком и Новомосковском административных округах. На запрос активистов местная префектура ответила, что находящаяся там свалка бытового мусора принадлежит Западному округу Москвы.

Кроме того, чиновники регулярно пользуются возможностью отложить уборку свалки "на завтра". Так, в районе Очаково-Матвеевское горы мусора должны были ликвидировать еще в сентябре 2015 года, но свалка продолжает разрастаться. Местные официальные лица между тем утверждают, что ведется "активная работа": идет поиск виновных, проводятся специальные экспертизы и конкурсные процедуры на вывоз строительного мусора и грунта. В одном из ответов властей даже утверждалось, что ликвидации свалки препятствуют погодные условия.

Одна из самых скандальных московских свалок находится в Печатниках. Нелегальная свалка портит жизнь району с 2012 года, к 2015 году там скопилось около двух миллионов кубометров мусора. Власти несколько раз рапортовали о ее устранении, но в итоге выяснилось, что отходы решили "локализовать" и "реабилитировать". 15 процентов мусора вывезут на полигон твердых бытовых отходов "Кучино", остальное переместят в пределах свалки и завалят чистым грунтом. В итоге свалка станет полигоном, где "отходы будут догнивать годами", отмечал местный муниципальный депутат Виталий Третьюхин.
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