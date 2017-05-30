Депутаты "полностью переписали" законопроект о реновации ко второму чтению

В Госдуме подготовили ко второму чтению законопроект о реновации
жилищного фонда в Москве. Как заявил РБК
глава комитета по транспорту и строительству Евгений Москвичев, депутаты фактически написали новый закон: из более чем сотни поступивших поправок 90% учтены полностью или частично, включая правительственные и большинство депутатских поправок. "Мы постарались максимально учесть то, что просили жители Москвы", - заявил депутат.
Во вторник, 6 июня, документ планирует рассмотреть комитет по транспорту и строительству, а на пленарном заседании 9 июня законопроект будет рекомендован к принятию во втором чтении
. После комитета в Госдуме состоятся парламентские слушания, на них позовут жителей пятиэтажек
, от которых также поступят предложения.
– Десятки москвичей пришли к Госдуме с требованием пустить их на слушания по законопроекту о реновации
В новом варианте законопроекта прописано определение понятия "многоквартирные дома первого периода индустриального домостроения", в отношении которых будет действовать программа реновации. К ним относятся дома не выше девяти этажей, построенные по типовым проектам, разработанным в 1957-1968 годах. Под реновацию также могут попасть дома, "аналогичные им по конструктивным характеристикам", если их жители проголосуют за включение в программу. Чтобы дом вошел в программу, за него должны проголосовать две трети собственников и социальных нанимателей, как и сообщали ранее депутаты. При этом в законопроекте прописали, что голоса "молчунов" будут распределены пропорционально результатам проголосовавших. Для выхода же из программы потребуется более трети голосов, при этом жители, чьи дома попадают под реновацию в Москве, со дня включения их в программу освобождаются от уплаты взносов на капитальный ремонт.
Первый договор мены может быть заключен не раньше, чем через 90 дней после принятия решения о включении дома в программу реновации. Гражданам предложат на выбор равнозначное жилье, равноценное жилье или денежную компенсацию. Собственник, желающий получить вместо квартиры деньги, должен отправить соответствующее заявление в течение 30 дней с момента получения проекта договора о предоставлении ему равнозначного жилья. Если в квартире проживают несовершеннолетние, недееспособные или ограниченно дееспособные граждане, получить вместо квартир компенсацию будет нельзя. Кроме того, на компенсацию не может рассчитывать собственник жилого помещения, на которое действует ограничение прав или обременение. А ипотека, оформленная на жилье, попавшее под реновацию, перейдет на новое помещение, предоставляемое в рамках программы одновременно с государственной регистрацией перехода права собственности.
Предприниматели, арендовавшие нежилые помещения в домах, подлежащих сносу по программе реновации, смогут заключить договор аренды равнозначного помещения с сохранением всех имеющихся льгот и без проведения торгов. Новый договор аренды при этом заключается на тех же условиях, что и прекращаемый договор аренды нежилого помещения. Если срок прекращаемого договора аренды нежилого помещения истек, но договор считается возобновленным, новый договор аренды заключается на десять лет.
Московские власти смогут обратиться в суд с требованием принудить жильца к переселению через 90 дней после того, как он получит проект договора заказным письмом с уведомлением о вручении - вместо прежних 60 дней. При этом граждане не могут быть выселены из жилых помещений до дня передачи им нового жилого помещения, соответствующего требованиям закона, или предоставления компенсации.
В законопроекте также прописано, что в программу реновации не войдут дома, которые планируется расселить и снести как аварийные.
В законопроекте также введено понятие равнозначного жилья, под которым понимается жилье не меньшей площади и с не меньшим числом комнат, с улучшенной отделкой, расположенное в том же районе, за исключением Зеленограда и Новой Москвы. В договоре, которые будут заключать московские власти с жителями сносимых домов, должна быть указана вся информация о старом и предлагаемом помещении, сроки, в которые собственник должен получить новую жилплощадь, перечень лиц, имеющих право проживать в ней. Кроме того, собственник сможет обжаловать решение о выселении или переехать в квартиру большей площади, доплатив за нее, в том числе при помощи материнского капитала. В законопроекте также прописаны основные положения о деятельности фонда реновации. Под реновацией в законопроекте понимается совокупность мероприятий по предотвращению формирования аварийного жилищного фонда, устойчивому развитию территорий, "комплексному обновлению среды проживания граждан.
По словам юристов, более четкое описание домов, которые могут входить в программу, внесет некоторую определенность, хотя и не снимет всех вопросов к программе. Тем не менее эксперты надеются, что после принятия новой версии законопроекта массовые протесты против реновации будут стихать, а проблема конкретных домов будет решаться в рабочем порядке. К тому же большинство конфликтных домов выбыло из списка на реновацию, а из программы хотят выйти жители лишь нескольких десятков зданий
.