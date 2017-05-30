Автомобилист сбил девушку в пешеходной зоне в центре столицы и обвинил ее в ДТП

В Москве разбираются в обстоятельствах ДТП на Тверской улице. Водитель Kia совершил наезд на девушку, которая шла по тротуару, и не только не пытался помочь пострадавшей, которая от тяжелых травм не могла подняться на ноги, но и на глазах у многочисленных свидетелей обвинял ее в аварии. Об этом пишет "Московский комсомолец"
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На кадрах, снятых очевидцем, видно, как водитель нервничает, хлопает по крыше автомобиля, подходит к лежащей на асфальте девушке и кричит на нее "откуда ты взялась". Откуда он сам взялся в зоне, которая предназначена исключительно для пешеходов, мужчину, в тот момент, видимо, не интересовало. Фото инцидента опубликовала в Facebook
одна из свидетельниц конфликта.
Как отмечают свидетели, мужчина в тот момент, судя по всему, был пьян, звонил своим друзьям и спрашивал, что делать. "Что меня возмутило, так это то, что он орал на мою девочку, которая лежала на дороге переломанная. Орал: откуда ты тут взялась", - рассказала телеканалу "Россия 24" мать пострадавшей девушки. Девушка находится в реанимации, ей предстоит ряд серьезных операций на позвоночнике. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении водителя.