В Госдуме уверяют: из 20 тысяч подписей москвичей против реновации 18 тысяч - поддельные

6 июня 2017 г. Десятки москвичей пришли к Госдуме с требованием пустить их на слушания по законопроекту о реновации

На слушания приглашены около 300 жителей столицы, но многие активисты районов приглашений не получили, а процедура составления списков участников осталась непрозрачной. В толпе обнаружили провокаторов в нетрезвом виде.