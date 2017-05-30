В Госдуме уверяют: из 20 тысяч подписей москвичей против реновации 18 тысяч - поддельные

В Госдуму заявили, что в последние дни мая и в первую неделю июня в парламент поступило 20 тысяч подписей жителей Москвы, выступающих против программы реновации в столице.
Однако, как уверяет глава профильного комитета по транспорту и строительству Евгений Москвичев, из них только четыре тысячи оказались подписями тех жителей города, которые действительно проживают в районах, подпадающих под реновацию. А после проверки якобы выяснилось, что две тысячи из четырех - это подписи москвичей, выступающих за реновацию, передает "Интерфакс"
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"К нам в течение недели поступило 20 тысяч подписей, где люди говорили, что не надо принимать (закон). Когда мы изучили, что мы увидели: дубли более шести тысяч, а когда стали смотреть все остальные - только четыре тысячи жителей подпадают под реновацию - все остальное подделка, а когда стали там изучать, увидели еще кое-что", - сказал Москвичев во вторник на заседании комитета при обсуждении законопроекта ко второму чтению.
Глава комитета сообщил, что в рабочей группе по данной инициативе проверили и сведения о тех москвичах, которые во вторник были приглашены в Думу
на общественные слушания
по данному проекту закона.
По словам Москвичева, каждая фракция Думы получила право пригласить не менее 10 человек на эти слушания, а также каждый депутат Госдумы от Москвы независимо от фракции пригласил не менее 10 человек.
Напомним, 31 мая в приемную Госдумы были переданы обращения
11 тысяч москвичей с требованием отказаться от программы реновации жилфонда Москвы.
"Уважаемый Вячеслав Викторович! Прошу Вас проинформировать депутатов Государственной думы о позиции москвичей... Мы категорически против сноса наших домов, изъятия земельных участков, против уничтожения нашей собственности и против принудительного выселения... Мы категорически против включения наших домов в так называемую "программу реновации", - говорилось в письме на имя председателя Госдумы Вячеслава Володина.
Москвичи также требовали отклонить законопроект "О внесении изменений в Закон РФ "О статусе столицы РФ"". По их словам, законопроект, легализующий реновацию, противоречит сразу девяти статьям Конституции России, а также статье 209 Гражданского кодекса России и статье 1 Протокола номер 1 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод.
Депутат муниципального округа Хамовники Александра Парушина тогда заявила, что "это легитимные списки: можно позвонить каждому и получить подтверждение позиции человека. А у ВЦИОМ, в СМИ данные сильно искажены".
По данным мэра Москвы Сергея Собянина, который ссылается на статистику голосований в многофункциональных центрах и на портале "Активный гражданин", программу реновации поддерживают 90% горожан.