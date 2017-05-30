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Российские фильмы-призеры мировых фестивалей покажут в кинотеатрах ко Дню России
6 июня 2017 г. | Время публикации 10:38 | Последние изменения 11:51
Рубрики: Культура  
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Moscow-Live.ru
Ко Дню России в кинотеатрах сети "Московское кино" бесплатно покажут отечественные фильмы XX века, которые стали призерами мировых кинофестивалей. Как сообщается на сайте столичной мэрии, 11 и 12 июня зрители увидят фильмы как советского времени - "Сорок первый", "Отелло", "Сто дней после детства", так и современные картины "Фауст", "Бумажный солдат", "Как я провел этим летом".

12 июня в кинотеатре "Звезда" состоится показ фильма "Фауст" (2011) режиссера Александра Сокурова по мотивам первой части одноименной трагедии Гете. Фильм стал обладателем "Золотого льва" на 68-м Венецианском кинофестивале в 2011 году.

В кинотеатре "Факел" покажут фильмы Алексея Германа-младшего, в которых одну из главных ролей сыграла Чулпан Хаматова. Это "Бумажный солдат" (2008) и "Под электрическими облаками" (2015). Первая картина получила "Серебряного льва" на 65-м Венецианском фестивале за лучшую режиссуру. А за второй фильм кинооператоры Евгений Привин и Сергей Михальчук были удостоены приза Берлинского фестиваля - "Серебряного медведя".

Еще один призер Берлинского кинофестиваля - фильм Алексея Попогребского "Как я провел этим летом" (2010), за который актеры Григорий Добрыгин и Сергей Пускепалис получили "Серебряного медведя" за лучшие мужские роли, а оператор Павел Костомаров получил приз "За выдающийся вклад в искусство". Картину покажут в кинотеатре "Юность" 12 июня. В бесплатную кинопрограмму также включены фильмы, снятые в советское время, которые принимали участие в различных кинофестивалях. Среди них "Попрыгунья", "Сорок первый", "Путевка в жизнь", "Сто дней после детства" и "Спасатель" Сергея Соловьева и другие.

Подобная акция прошла в столице 8 марта: тогда в 10 столичных кинотеатрах показывали фильмы о женщинах и любви. 25 и 26 марта в шести кинотеатрах в честь Дня работника культуры показывали фильмы с Евгением Евстигнеевым, Андреем Мироновым и Фаиной Раневской, а также мультфильмы. Кроме того, аналогичными акциями отметили День космонавтики и День победы 9 мая, показав фильмы с участием актеров и режиссеров-фронтовиков.
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