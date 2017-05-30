Российские фильмы-призеры мировых фестивалей покажут в кинотеатрах ко Дню России

3 мая 2017 г. Ко Дню Победы в парках и кинотеатрах покажут фильмы о войне, а в метро будут читать стихи

37 бесплатных сеансов пройдет в 12 кинотеатрах с 6 по 9 мая, фильмы также покажут в девяти городских парках. С 7 по 9 мая в метро прозвучат стихи и песни о войне, а на стойках "Живое общение" будут дарить памятные открытки.