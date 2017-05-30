Дома рядом с кварталами реновации приведут в порядок

Дома, расположенные рядом с кварталами реновации и требующие капитального ремонта, будут приведены в порядок в первую очередь, сообщил заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин. Его цитирует "Интерфакс"
.
"Дома, нуждающиеся в капитальном ремонте и расположенные рядом с кварталами реновации, будут приводиться в порядок в первую очередь, то есть во время строительства нового квартала по соседству", - заявил Хуснуллин, отметив, что это позволит сразу обустроить целые районы и не возвращаться со строительными работами и техникой через несколько лет. Такая синхронизация работ приведет к созданию новой качественной полноценной городской среды, удобной для жизни, работы и отдыха.
Накануне столичные власти обнародовали информационный буклет
с образцами отделки в домах, предназначенных для переселения по программе реновации. Кроме того, департамент вскоре выпустит печатную версию альбома с основными характеристиками отделки квартир для размещения в так называемых "шоу-румах", где с ними смогут ознакомиться все желающие. А при желании москвичи смогут самостоятельно улучшить отделку.
Информационный буклет состоит из 48 страниц. В документе отмечается, что квартиры в новых домах будут предоставляться с полной отделкой "под ключ". Полы в комнатах будут покрыты "износостойким высококачественным линолеумом", балконы оборудуют стеклопакетами, в квартирах установят электрические плиты
, энергоэффективные батареи и автоматическую систему, которая будет контролировать температуру подачи воды и тепла
в зависимости от погодных условий. Обои сделают под покраску, в ванных комнатах установят "качественный фаянс", стены отделают плиткой. Для людей с ограниченными физическими возможностями обещаются специализированные квартиры с удобными ванными комнатами и увеличенными дверными проемами.