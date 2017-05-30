В Москве заработал портал, позволяющий забирать из библиотек списанные книги

30 марта 2017 г. Интернет-сервис, позволяющий забирать из библиотек списанные книги, запустят летом

Читателям будет доступно более 40 категорий: классическая, научная, историческая, общественно-политическая литература. В "корзину" можно положить не более 10 книг, а затем в течение трех дней забрать из библиотеки.