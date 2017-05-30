В Москве заработал портал, позволяющий забирать из библиотек списанные книги

В Москве заработал портал "Списанные книги"
, с помощью которого москвичи могут бесплатно получить издания, исключенные из библиотечного фонда. На портале доступно около 250 тысяч книг - это художественная литература, научные, учебные, справочные издания. Портал будет работать в постоянном режиме, пополнять список литературы планируется раз в полгода, сообщил агентству "Москва"
руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский.
Прежний приказ Минкультуры, регламентирующий списание книг в библиотеках, предусматривал их утилизацию. В марте в приказ были внесены поправки, позволяющие не уничтожать книги, а раздавать их всем желающим. "Портал "Списанные-книги" – это пример уважительного отношения к книге, которая во все времена остается универсальной ценностью. Пусть книга ветхая, но она может обрести вторую жизнь и быть прочитанной кем-то", - говорится на портале.
Зарегистрированные пользователи портала смогут бронировать не более 10 книг в день. После подтверждения заказа и получения номера книги нужно забрать из библиотеки в течение трех дней либо продлить бронирование (не больше двух раз). По истечении брони выбранные издания автоматически возвратятся в общий каталог книг. Первая акция по бесплатной раздаче списанных библиотеками книг прошла в прошлом году с 23 апреля по 1 июня. Проект заинтересовал москвичей, художественная литература была разобрана в первые же дни.