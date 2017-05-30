Десятки москвичей пришли к Госдуме с требованием пустить их на слушания по законопроекту о реновации

Десятки москвичей пришли 6 июня к зданию Госдумы с требованием пустить их на парламентские слушания по законопроекту реновации. На слушания приглашены около 300 жителей столицы, но кто они, неизвестно: процедура составления списков участников осталась непрозрачной. Многие активисты районов, выступающие против программы, приглашений не получили, а некоторых из этих списков исключили. Трансляция
собрания москвичей перед Госдумой ведется на странице "Московский активист" на Facebook.
Протестующие практически перекрыли служебный вход в Госдуму. В сходе принимают участие депутат Мосгордумы Елена Шувалова, лидер московского отделения партии "Яблоко" Сергей Митрохин, активист Тимирязевского района Юлия Галямина, муниципальный депутат Хамовников Александра Парушина, муниципальный депутат Лефортово Александра Андреева и другие.
Елена Шувалова сообщила "Новой газете"
, что ее имя убрали из списка приглашенных на слушания по просьбе представителей Госдумы. Депутат Николай Зубрилин тоже не смог попасть на мероприятие: ему заявили, что он не является жителем пятиэтажки.
Митрохин рассказал, что его не пустили, потому что заявка "потерялась". Модератор группы "Москвичи против сноса (против закона о реновации)" в Facebook Кэри Гуггенбергер сообщила, что ее исключили из числа приглашенных, потому что на данный момент ее дом не вошел в программу реновации. Пришедшие намерены хотя бы передать письмо с просьбой включить их в список участников слушаний. Они считают, что в Думу собрали лояльную власти "массовку", так как на слушаниях будет присутствовать мэр Москвы Сергей Собянин. Прибывающим депутатам участники кричат: "Оставьте в покое наши хорошие пятиэтажки", "Пустите нас в Думу!", "Это наша земля!", "Позор Володину!", "Собянин, вон из Москвы!", "Задолбал!"
Не обошлось без провокаций и столкновений: в толпе обнаружились агрессивные сторонники реновации, к тому же в нетрезвом состоянии. По словам ведущего трансляции, от некоторых их них "за версту" пахнет алкоголем. Он уточнил, что к Госдуме также пришли жители ветхих общежитий и наниматели квартир в аварийных домах, по неизвестной причине не включенных в программу реновации. Между сторонниками и противниками реновации произошло несколько стычек. К Госдуме подъехал автобус полиции. Полицейские начали предупреждать собравшихся, что "акция не согласована", и требовать разойтись. При этом участники не держат плакатов. К моменту прибытия полицейских провокаторы скрылись.
Москвичи выражают недовольство уплотнением Москвы, застройкой зеленых зон. Жители домов, попавших под реновацию, рассказывают свои истории и объясняют, почему выступают против законопроекта о реновации. Одна из жительниц Северного округа сообщила, что износ ее дома составляет 23,5%, а недавно там прошел капремонт стоимостью 36 миллионов рублей. Однако дом попал в программу реновации. Горожане выражают возмущение подменой понятий: законопроект, по их мнению, создан не для расселения действительно ветхих домов, а для захвата дорогой московской земли.
Собравшихся также возмутили слова спикера Госдумы Вячеслава Володина, назвавшего противников реновации "безответственными политиканами"
и обвинившего их в проплаченности. На вопрос ведущего трансляции о том, получали ли они деньги за участие в протесте, москвичи, как правило, отвечают с юмором, что до сих пор ждут "гонораров". Они также в шутку выражают готовность заплатить авторам проекта реновации, лишь бы их дома оставили в покое.
Собравшиеся также вспомнили, что 6 июня - день рождения Александра Сергеевича Пушкина и хором процитировали строчки из его стихотворения "К Чаадаеву: "Пока свободою горим,/Пока сердца для чести живы,/Мой друг, отчизне посвятим/Души прекрасные порывы!/Товарищ, верь: взойдет она,/Звезда пленительного счастья,/Россия вспрянет ото сна,/И на обломках самовластья/Напишут наши имена!" Горожане также поют гимн Москвы "Дорогая моя столица".