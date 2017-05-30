Десятки москвичей пришли к Госдуме с требованием пустить их на слушания по законопроекту о реновации

6 июня 2017 г. Спикер Госдумы назвал противников реновации "политиканами и демагогами" и обвинил в проплаченности

По мнению Вячеслава Володина, противники реновации выходят на митинги за деньги и на самом деле никогда не жили в хрущевках. А из 20 тысяч подписей против законопроекта о реновации думский комитет счел поддельными 18 тысяч.