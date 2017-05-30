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Москвичи, которых не пустили на слушания по реновации, устроили стихийное шествие по центру Москвы
6 июня 2017 г. | Время публикации 15:48 | Последние изменения 16:49
Рубрики: Общество  
Сюжет: Снос жилья и реновация кварталов
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Московский активист / Facebook
Москвичи около двух часов простояли возле здания Госдумы в надежде попасть на парламентские слушания по законопроекту о реновации, но так и не добились, чтобы их требования были услышаны. Ни один депутат к ним не вышел. В результате около 200 горожан стихийным шествием направились к приемной администрации президента на Ильинке, чтобы пожаловаться на действия властей. Прямая трансляция велась на странице "Московский активист" в Facebook.

Участники импровизированной акции в знак солидарности держатся за руки, скандируют "Это наш город!", "Собянина в отставку", "Хватит "собянить" Москву!", "За Конституцию!" В шествии принимают участие политики Елена Шувалова, Сергей Митрохин, районные активисты и простые жители хрущевок, не желающие сноса их домов. По дороге в колонну вливались прохожие, узнав, что в шествии принимают участие противники реновации. На Никольской улице произошла заминка - по данным ведущего трансляции Юрия Иванова, активистов попытались остановить полицейские. Мероприятие в итоге обошлось без задержаний и нарушений общественного порядка.

Напомним, 6 июня в Госдуме проходят парламентские слушания по реновации, на которые были приглашены около 300 москвичей. Кто эти люди - неизвестно, списки составляли депутаты. Активисты и московские политики, выступающие против законопроекта, рассказали, что их либо не пригласили вообще, либо исключили из списка приглашенных по разным причинам. В том числе потому что они не являются жителями пятиэтажек или их дома пока не включены в программу.

Перед началом слушаний спикер Госдумы Вячеслав Володин в разговоре с журналистами заявил, что противники реновации участвуют в митингах за плату, назвал их "безответственными политиканами и демагогами", которые дискредитируют действия "ответственных властей". А руководитель профильного комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев заявил, что из 20 тысяч подписей против законопроекта о реновации 18 тысяч - поддельные. Участники шествия также намерены прийти к Госдуме 9 июня, когда законопроект будет рассматриваться во втором, основном, чтении.



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