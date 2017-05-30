Москвичи, которых не пустили на слушания по реновации, устроили стихийное шествие по центру Москвы

6 июня 2017 г. В Госдуме прошли слушания по законопроекту о реновации жилья в Москве

Помимо депутатов, на слушаниях присутствовали около 300 жителей столицы, которые проживают в попадающих под снос пятиэтажках. Впрочем, многие активисты, выступающие против реновации, в зал не попали.