В Госдуме прошли слушания по законопроекту о реновации жилья в Москве

23 мая 2017 г. Второе чтение законопроекта о реновации предварительно намечено на 9 июня

6 июня решено провести большие парламентские слушания, которых будут детально обсуждаться поправки ко второму чтению законопроекта. Неделю назад сообщалось, что второе чтение перенесено на 5 июля.