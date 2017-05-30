В Госдуме прошли слушания по законопроекту о реновации жилья в Москве

Во вторник, 6 июня, в Госдуме стартовали большие парламентские слушания, на которых детально обсуждаются поправки
к редакции второго чтения законопроекта о реновации. Трансляция заседания
с 14:00 ведется на сайте нижней палаты парламента. На слушаниях, помимо депутатов, присутствует около 300 жителей столицы, однако процедура составления списков участников была крайне непрозрачной.
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Одной из первых на слушаниях выступила председатель комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская
, которая еще недавно называла законопроект о реновации самым сырым и непродуманным в своей практике, а голосование по реновации - нелегитимным
. Ничего этого в выступлении Хованской на слушаниях не прозвучало.
Первую часть своей речи депутат посвятила необходимости законопроекта о реновации, отметив, что нынешнее федеральное законодательство предусматривает лишь принудительное переселение людей, а сейчас все будет делаться по принципу "добровольности". Затем Хованская заявила, что негативная реакция москвичей на программу сноса была спровоцирована "тактическими ошибками" Мосгордумы. Но теперь, по ее мнению, возмущаться нечему: первоначальный законопроект "умер", была произведена "колоссальная работа", и депутаты обязательно сделают так, чтобы программа реновации устраивала москвичей.
Вскоре после Хованской на трибуну вышел мэр Москвы Сергей Собянин
, который в очередной раз заявил, как жители города "желают и требуют" программы реновации. "На мой взгляд, проект закона учитывает все ключевые вопросы, он защищает земельные и имущественные права граждан, а, самое главное, право людей получить вместо разваливающихся пятиэтажек новое жилье. Да, программа становится сложнее, ее становится сложнее реализовать по срокам, по технологии. Сегодня у Москвы есть единственный шанс, когда есть явное желание и требование граждан, есть политическая воля руководства, и есть финансовые возможности эту программу запустить", - заявил градоначальник, для которого от реализации этого проекта зависит новый срок
на посту мэра.
Отвечая на вопрос жительницы Москвы, проживающей в хорошем доме, который оказался в "сносном списке", Собянин заявил, что "голосование было сделано для того, чтобы не было ошибок". Он подчеркнул, что при включении домов в перечень "могли быть допущены технические ошибки", но 90 процентов домов включены правильно. Отдельно Собянин призвал не верить "дури" и "глупости", публикуемой в листовках и в интернете. "За этим стоят недобросовестные люди, политиканы, такого не может быть и не будет", - заявил мэр.
Отметим, что выступления собравшихся в зале слушаний граждан начались с критики законопроекта и принципов, по которым составлялся перечень домов под снос. Однако затем Вячеслав Володин стал давать слово москвичам, которые стали как на подбор задавать крайне удобные для чиновников вопросы про то, где посмотреть результаты голосования, что будет с коммуналками, какие гарантии есть у жильцов сносимых пятиэтажек. Одна из выступающих на протяжении нескольких минут путалась в словах, заявляя о том, какие у нас "хорошие и прекрасные законы", но в итоге забыла свой вопрос и нервно искала его на бумажке.
Один из жителей города задал следующий вопрос: почему его крепкий дом, способный простоять 120 лет, и который расположен рядом с прудом, попал в перечень под снос, а находящийся по соседству аварийный дом власти проигнорировали. Мэр Москвы, а также один его коллега, комментируя вопрос, ограничились общими словами о принципах проведения голосования. Москвича это возмутило, он заявил, что ответа так и не получил, но ему тут же отключили микрофон. Затем слово дали сидящей неподалеку женщине, которая начала выступление с благодарностей Собянину и "нашему президенту" за то, что одобрил эту "прекрасную программу".
Вице-премьер Дмитрий Козак, сидящий рядом с Собяниным, заявил, что решение о сносе дома принимается большинством голосов, "как и положено по Жилищному кодексу". После этого из зала начались выкрики о том, что в Жилищном кодексе ничего подобного не прописано, однако представитель власти этому значения не придал. Юристы, напомним, неоднократно подчеркивали
, что, согласно Жилищному кодексу, собственники квартир могут решать голосованием только вопросы, касающиеся управления общим имуществом дома, самым глобальным из которых является вопрос реконструкции. Дать согласие на снос дома собрание собственников даже единогласно не имеет права.
Одна из присутствующих москвичек, держа в руках плакат с надписью "Ложь", заявила, что власти игнорируют людей, десятки тысяч которых выходят на митинги против реновации, считают их "отбросами". "СМИ все переворачивают, всем ложь очевидна, причем не только внутри нашего города. Неужели нужно пройтись танками по судьбам и жизням людей, которые против. Люди заработали деньги, организовали гнездо, которое программа хочет разрушить", - заявила она. Спикер Госдумы Вячеслав Володин вступил с женщиной в полемику, призвав к "высокой культуре общения" и "диалогу". Однако в итоге "беседа" вылилась в продолжительную тираду со стороны спикера Госдумы, а москвичке ответного слова так и не предоставили.
Примечательно, что сразу после выступлений противников законопроекта о реновации Володин с идеальной точностью выбирает в зале тех, кто начинает пропагандировать необходимость программы сноса и благодарить власти за ее существование. Подобные выступления сопровождаются крупными планами улыбок и киваний чиновников, а также аплодисментами в зале, куда наиболее активных противников реновации не пустили
. Прозвучавшее из зала предложение о запрете сноса домов с низкой степенью изношенности Володин трактовал по-своему, предложив московским властям увязать порядок сноса домов с их состоянием
: чем выше уровень изношенности здания, тем раньше его настигнет реновация.
Вице-спикер Госдумы Петр Толстой
, в свою очередь, выступил с критикой людей, которые купили себе квартиру в пятиэтажке, сделали там качественный ремонт, а теперь не хотят переезжать. "Через 10-15 лет вы будете жить в трущобах, при всем вашем замечательном ремонте. Вокруг вас будут жить люди, которые приехали в Москву и сняли это жилье. Это происходит потому, что пожилые люди отдают свои квартиры детям и внукам, а дети и внуки жить в этих квартирах не хотят, они их сдают. Вы выдумаете сейчас о ремонте, а если вы подумаете, что будет вокруг вас через 15 лет, вы ужаснетесь", - сказал Толстой.
После завершения парламентских слушаний Володин попросил присутствующих не расходиться, заявив о необходимости создать рабочую группу
, которая изучит прозвучавшие на заседании мнения. В том числе он призвал войти в нее тех, кто "критично высказывал свою точку зрения". "Мы должны с вами выстроить коммуникации и дальше смотреть, как будем работать над законом", - подчеркнул спикер Госдумы.
Ранее возле входа в Госдуму собрались протестующие
, в том числе депутат Мосгордумы Елена Шувалова, лидер московского отделения партии "Яблоко" Сергей Митрохин, активист Тимирязевского района Юлия Галямина, муниципальный депутат Хамовников Александра Парушина, муниципальный депутат Лефортово Александра Андреева и другие. Шувалова рассказала, что ее имя убрали из списка приглашенных на слушания по просьбе представителей Госдумы. Митрохин рассказал, что его не пустили, потому что заявка "потерялась".
Отметим, что спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее назвал противников программы реновации жилья в Москве "безответственными политиканами и демагогами". "Проект важный, ответственный, необходимый. Его дискредитация вредна. А сейчас посмотрите - идет атака на тех, кто реализует этот проект, идет дискредитация этого проекта, людей за деньги выводят на митинги", - заявил Володин.
Глава профильного думского комитета по транспорту и строительству Евгений Москвичев в свою очередь заявил о поддельных подписях против законопроекта о реновации, поступивших в Госдуму в течение недели. По его словам, из 20 тысяч подписей более 6 тысяч оказались дублями, а реальным жителям районов, попадающих под реновацию, принадлежит только 4 тысячи подписей. Все остальное, заявил Москвичев, "подделка", а в числе упомянутых 4 тысяч подписей "50 процентов тех, кто на самом деле за снос".