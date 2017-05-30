Плотность застройки при реновации может вырасти в два с половиной раза

Плотность застройки в микрорайонах Москвы, где будет проходить реновация, может вырасти в 2,5 раза от имеющегося уровня плотности в районах размещения так называемых хрущевок. Об этом сообщил главный архитектор столицы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов, которого цитирует ТАСС.
"Увеличение в 2,5 раза допустима, но это не значит, что она так вырастет по всему району, речь о микрорайоне", - сказал Кузнецов на встрече с представителями архитектурных бюро. По его словам, средняя допустимая площадь обновленных микрорайонов составит 25 тысяч квадратных метров на гектар, тогда как нынешняя средняя плотность застройки микрорайона пятиэтажек составляет около 10 тысяч квадратных метров на гектар. В то же время резервом для расширения зеленых зон могут стать пустыри и пустоты, которые есть в каждом районе.
Одновременно с этим Москомархитектуры не будет закладывать в требования к архитектурному проекту реновации размещение автомашин во дворах, вместо этого будут созданы открытые парковки. "С зеленью все будет в порядке. Дворы не задуманы для машин, но если жители их туда поставят, это будет их решение", - подчеркнул Кузнецов, добавив, что в требования будет заложено и положение о обеспечении кварталов социальной инфраструктурой. Ранее заммэра Марат Хуснуллин не исключил переселения из хрущевок в дома выше 20 этажей
.
Напомним, 24 мая Москомархитектуры объявило о начале приема заявок для участия в открытом архитектурно-градостроительном конкурсе
на разработку концепций пяти экспериментальных площадок реновации. Отбор заявок продлится до 31 июля, К ноябрю определится пять победителей конкурса - по одному на каждую из площадок.
Между тем по инициативе департамента градостроительной политики в санитарно-эпидемиологические правила и нормы (СанПиНы) были внесены изменения
, которые предусматривают сокращение времени солнечной освещенности (инсоляции) для детских игровых площадок, спортивных зон, территорий дошкольных организаций, а также зон отдыха школ и школ-интернатов. По мнению экспертов, поправки непосредственно связаны с грядущей программой реновации, поскольку они позволят уплотнить городскую застройку.
В пресс-службе Роспотребнадзора заявили, что проект был разработан "в целях актуализации норм инсоляции и солнцезащиты в связи с интенсификацией строительства зданий и сооружений, в том числе в условиях сложившейся городской застройки". В качестве обоснования приводятся данные некоего исследования НИИ строительной физики: его
сотрудники решили, что 2,5 часа солнечной освещенности достаточно для реализации конституционных прав граждан на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду.