Плотность застройки при реновации может вырасти в два с половиной раза

1 июня 2017 г. В преддверии реновации чиновники переписали санитарные нормы, мешавшие строить многоэтажки рядом с детсадами и школами

Изменения внесены в СанПиНы, определяющие нормы солнечной освещенности для спортивных площадок, детских садов и зон отдыха общеобразовательных школ. Эксперты считают, что это позволит уплотнить застройку.